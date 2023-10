Mo Malø, La Breizh brigade — T.03 : “L’Ombre des remparts”

Quelle équipe de choc !

En pre­nant l’Intrail-Muros comme point d’ancrage de son his­toire, cette course aty­pique au suc­cès gran­dis­sant, le roman­cier ins­talle son récit au cœur de Saint-Malo. Il donne accès, ainsi, aux nom­breuses mer­veilles archi­tec­tu­rales que pos­sède la ville. Outre ses fameux rem­parts, il offre la décou­verte de lieux moins tou­ris­tiques.

Il met en scène, et en concur­rence, deux équipes qui vont tout faire pour résoudre ces mys­té­rieux atten­tats et la dis­pa­ri­tion d’un héri­tier d’une his­to­rique famille. Le sus­pense est d’actualité jusqu’à un dénoue­ment peu prévisible.

Trois femmes, les Cor­ri­gan, com­posent la Breizh Bri­gade. Mag­gie, soixante-dix ans, sa fille Louise, une jolie qua­dra, Énora, vété­ri­naire depuis peu. Elles tiennent une mai­son d’hôtes tout près de Saint-Malo, Le Manoir des Cor­ri­gan. L’aînée pos­sède un carac­tère bien trempé. Veuve depuis vingt ans elle col­lec­tionne les aven­tures. Si Louise est effa­cée et dis­crète, étouf­fée par sa mère, Énora tient de sa grand-mère.

En cette nuit du 28 février au 1er mars, Énora Cor­ri­gan court sur les rem­parts de Saint-Malo en regret­tant de s’être ins­crite à l’Intrail-Muros. Cette épreuve de douze kilo­mètres se déroule de nuit et connaît un suc­cès gran­dis­sant. Énora fait atten­tion car la brume trans­forme les dalles de gra­nit en pati­noire. C’est un vol plané qu’elle exé­cute. Un câble a été tendu en tra­vers de la pro­me­nade. Bles­sée à la tête, elle s’évanouit.

Au com­mis­sa­riat cen­tral de la ville, Chris­tophe Guilloux, le com­mis­saire, et Emma Lobo, la capi­taine, font face à de nom­breuses plaintes contre X de la part de concur­rents. Véri­fi­ca­tion faite, la sécu­rité est bien assu­rée pour les entraî­ne­ments. Com­ment des équi­pe­ments aussi peu dis­crets, un câble en acier et des mous­que­tons, ont pu être intro­duits et posés sur le parcours ?

Le direc­teur de l’Intrail-Muros, Arthur Moreau, veut avoir les noms de ceux qui ont été hos­pi­ta­li­sés et se plaint, en fait, de la concur­rence, des orga­ni­sa­teurs d’autres courses sur la région. En ren­dant visite à l’un d’eux, celui-ci apprend aux poli­ciers que Moreau a licen­cié bru­ta­le­ment Lucas Por­tier, son second, celui qui a construit la course avec lui.

Et les évé­ne­ments se pré­ci­pitent. Un second câble placé à la hau­teur de la tête fait un blessé grave. Guillaume Magon, le reje­ton d’une vieille famille malouine, dis­pa­raît. Mais la Breizh Bri­gade est déjà sur le pied de guerre et…

Si les trois femmes, pug­naces, de la Breizh Bri­gade res­tent les héroïnes du roman, une belle place est lais­sée au duo de poli­ciers, sur­tout à Emma Lobo dont on découvre le per­son­nage atta­chant et d’une grande beauté. L’action se mêle étroi­te­ment à la vie per­son­nelle des Cor­ri­gan. On a les amours de la grand-mère, ceux, saphiques, d’Énora, sans doute remis en cause par ses pro­jets, et les hési­ta­tions de Louise face à son ex-mari.

Fausses pistes, secrets de famille, sombres com­bines, recoins téné­breux, inté­rêts finan­ciers, sont au rendez-vous et mul­ti­pliés à l’envie par Mo Malø.

Ce troi­sième tome de la série est tou­jours aussi attrac­tif pour ses pro­ta­go­nistes atta­chants, son humour bien pré­sent et son intrigue qui se suit avec un bel intérêt.

serge per­raud

Mo Malø, La Breizh bri­gade — t. 03 : L’Ombre des rem­parts, Les Escales, coll. “Les Escales Séries”, sep­tembre 2023, 352 p. — 16,00 €.