Emmanuelle Renard & Sophie Sainrapt, Barroco (exposition)

Les grandes songeries

Après leur expo­si­tion Dis­pa­rates à la gale­rie Ories de Lyon, le duo de femmes peintres et amies Emma­nuelle Renard et Sophie Sain­rapt pour­suit un tra­vail à quatre mains où cha­cune des deux créa­trices expé­ri­mente de nou­veaux ter­ri­toires dans un dia­logue autour du baroque réin­ter­prété à leur manière.

L’esprit en est repris, voir détourné de son sens pre­mier, rete­nant du style plus sa pro­fon­deurs que son orne­men­ta­tion. Certes, les frasques visuelles des formes et des cou­leurs sont tou­jours pré­sentes mais selon une pers­pec­tive plus huma­niste. Hybrides et sym­boles inquié­tants peuplent ces oeuvres retra­vaillées à l’atelier en mêlant de la pein­ture à de l’encre d’imprimerie, puis en modi­fiant et en estom­pant les formes ou en inten­si­fiant la puis­sance de la lumière.

Emma­nuelle Renard revient sou­vent sur son motif tan­dis que Sophie Sain­rapt pri­vi­lé­gie les formes plus “brutes”, plus spon­ta­nées au sein d’une négo­cia­tion natu­relle où l’érotique du corps de la femme se marie en un baroque expres­sion­niste à des ani­maux fan­tas­tiques et bai­gnés de cou­leurs franches.

Tout est ici à la fois dis­lo­qué et réuni dans des ensembles fan­tas­tiques et ani­més jusqu’à pous­ser chaque œuvre au bord d’un cer­tain paroxysme. La dou­leur n’y est pas ber­ceuse, mais le plai­sir l’atténue là où les cou­leurs consolent dans l’errance pro­gram­mée des formes vers l’inépuisable.

La sen­sua­lité et la spi­ri­tua­lité en se joux­tant rap­pellent que leur loin­tain se fait proche, à por­tée de main des créa­trices dont l’imaginaire se tutoie et crée une éner­gie par traits, pans, entre­lacs et vagues entre la fin d’un jour mais aussi la pos­si­bi­lité d’aube.

Si bien que le temps lui-même ne peut échap­per à cette quête.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuelle Renard & Sophie Sain­rapt , Bar­roco, Wandu Art Cafe, Amster­dam du 7 octobre au 12 novembre 2023.