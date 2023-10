Jean-Luc Masbou d’après l’œuvre de Robert E. Howard, Conan le Cimmérien — Le Maraudeur noir

Quand un tré­sor est maudit…

Cette nou­velle que le des­si­na­teur culte de De Cape et de Crocs adapte en bande des­si­née, a connu de mul­tiples ava­tars. De plus, elle est rela­ti­ve­ment aty­pique dans l’œuvre de Howard et ne fait pas par­tie des textes ali­men­taires.

Cette nou­velle est assez com­plexe car elle est riche en allu­sion auto­bio­gra­phiques. Conan, même s’il est pré­sent dans le pre­mière par­tie, sans être nommé, n’apparaît que tar­di­ve­ment. De nom­breuses simi­li­tudes laissent entre­voir des sources d’inspiration comme ces Pictes qui res­semblent fort aux tri­bus indiennes. L’introduction d’une fillette, Tina, qui avec celle qui sera pré­sen­tée comme la nièce du comte, prend une belle place dans l’histoire. Cette nou­velle ne com­porte pas, comme c’est l’usage, de jeunes femmes dénu­dées se retrou­vant en mau­vaise pos­ture. De plus, trop longue pour être publiée dans les sup­ports habi­tuels, elle a dû être réécrite, modi­fiée, sa publi­ca­tion repor­tée.

Mais, le thème reste dans l’esprit du récit d’aventure avec cette chasse au tré­sor qui exa­cerbe les pas­sions. Les pro­ta­go­nistes se battent, se tra­hissent et seul Conan peut, au prix de mille dan­gers, appro­cher le Graal, un Graal qui, lors du dénoue­ment, échoue à une per­sonne inattendue

Dans le nord-ouest des ter­ri­toires pictes, Conan est tra­qué par une horde de guer­riers bel­li­queux. Un pic se dresse sou­dain devant lui, le lieu idéal pour affron­ter ses pour­sui­vants. Mais ceux-ci refluent. Il explore la pla­te­forme qui semble avoir été façon­née par des humains.

Sur une côté déso­lée, dame Belesa et Tina, une fillette, assistent à l’arrivée d’un voi­lier et donnent l’alerte. Tout le monde rentre à l’abri d’un fort. Strom, et ses hommes, vient récla­mer au comte Valenzo ce qui lui revient. Alors qu’une bataille féroce s’engage, l’arrivée d’un nou­veau bateau bat­tant pavillon zin­ga­réen, celui de Zarono le Noir, un bou­ca­nier, fait fuir Strom.

Zorano passe un mar­ché avec le comte, il récu­père le tré­sor et per­met au comte de repar­tir sur son bateau. Mais il veut épou­ser la nièce de ce der­nier. Tous sont à la recherche du tré­sor de Tra­ni­cos, un pirate. Entre­temps, Strom revient.

La négo­cia­tion dégé­nère et alors que la bataille s’engage, Conan s’invite aux débats. Il affirme être le seul à connaître où se cache ce fabu­leux trésor…

Comme de tra­di­tion dans cette série, un dos­sier com­plète l’album avec une pré­sen­ta­tion éru­dite de Patrice Loui­net, et une série d’hommages sous forme de des­sins de Conan. Le gra­phisme de Jean-Luc Mas­bou est effi­cace, dyna­mique et sert magni­fi­que­ment l’adaptation.

Ce nou­vel opus de la série se lit avec plai­sir et inté­rêt, don­nant une vision dif­fé­rente de l’écriture de Robert E. Howard.

serge per­raud

Jean-Luc Mas­bou, adap­ta­tion d’après l’œuvre de Robert E. Howard (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Conan le Cim­mé­rien — Le Marau­deur noir, Glé­nat, coll. “Conan le Cim­mé­rien”, août 2023, 72 p. — 15,50 €.