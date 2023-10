Gilles Deleuze, Sur la peinture

Le monde et la peinture

De 1970 à 1987, Gilles Deleuze a donné un cours heb­do­ma­daire à l’université expé­ri­men­tale de Vin­cennes, puis de Saint-Denis à par­tir de 1980. Les huit séances de 1981 (les seules retrou­vables en leur entier) sont retrans­crites et anno­tées dans ce volume entiè­re­ment voué à la ques­tion de la peinture.

La pre­mière séance est consa­crée à la catas­trophe en pein­ture, de Tur­ner à Cézanne. Deleuze y émet comme condi­tion préa­lable à la créa­tion “l’affrontement du chaos et l’acte de peindre comme catas­trophe.” Le tableau y est consi­déré comme “syn­thèse du temps”, entre autre à tra­vers la lec­ture des textes de Klee et ses “deux moments du point gris” — celui du chaos et celui qui devient matrice des dimen­sions — avant de finir sur la lutte contre les cli­chés chez Bacon et la notion de dia­gramme chez Van Gogh.

Dans la deuxième séance, il exa­mine la méthode de Gérard Fro­man­ger, puis l’opposition entre figure et figu­ra­tion chez Michel-Ange avant un retour à ses ana­lyses de la pein­ture de Bacon, ses trans­ports et rup­tures de res­sem­blances puis il pré­cise les cinq carac­tères du dia­gramme : le chaos-germe. l’ensemble manuel trait-tache opposé à l’ensemble visuel ligne-couleur, la tache et trait ver­sus les cou­leurs et les lignes pic­tu­rales, le fait pic­tu­ral et le manié­risme, la voie modé­rée de figu­ra­tion comme mesure du chaos et ce qu’il nomme les dan­gers du dia­gramme dans l’expressionnisme et ceux du code dans pein­ture abstraite.

Au sein de la troi­sième séance, le phi­lo­sophe montre com­ment affron­ter le chaos de la vie moderne selon les trois posi­tions dia­gra­ma­tiques ( expres­sion­niste, abs­traite, figu­rale) et il revient sur le brouillage des codes en exa­mi­nant déjà les rap­ports de l’analogique et du digi­tal et en reve­nant en fin de cours sur l’’Essai sur l’origine des langues de Rous­seau.

Il pour­suit dans les séances sui­vantes l’examen des dif­fé­rents pro­ces­sus de l’analogie par simi­li­tude (phy­sique orga­nique, esthé­tique) ainsi que les espaces-signaux à par­tir des don­nées de l’espace égyp­tien, puis en ana­ly­sant le tri­angle géné­tique des cou­leurs de Goethe et le cercle (struc­tu­ral chro­ma­tique). Le tout, avant une plon­gée dans les oeuvres de Dela­croix et les impres­sion­nistes, Gau­guin et un nou­veau retour de l’Égypte dans la pein­ture moderne puis la dis­jonc­tion des plans via “L’art grec, tactile-optique.”

Suit l’analyse du rythme dans la sta­tuaire grecque et “le moule inté­rieur”. Puis celle de la chair et de la cou­leur au XVIIème et XVIIIème siècles, entre autres chez Wölf­flin avant l’évoquer les modu­la­tion de la cou­leur chez Dela­croix, les impres­sion­nistes et les postim­pres­sion­nistes. En découle enfin “les trois méthodes de la colo­ri­mé­trie” de la Renais­sance, chez Cara­vage, Rubens et jusqu’à Seu­rat, Pis­sarro, Cézanne Van Gogh et Gau­guin et son “rompu” qui fait pas­ser de la couleur-structure à la couleur-poids.

Une telle ana­lyse n’est pas sans ouvrir bien des débats qu’il serait trop longs d’évoquer ici. Rete­nons pour finir l’essentiel : à savoir, que la phi­lo­so­phie n’a pas à appor­ter quoi que ce soit à la pein­ture. Et Deleuze d’ajouter : “Ce n’est peut-être pas comme ça qu’il faut poser les ques­tions.“

Il vaut mieux, et grâce à lui, poser la ques­tion inverse : savoir ce que la phi­lo­so­phie attend de la pein­ture et que seule elle peut lui don­ner. C’est ce que tout ce cours tente de démontrer.

jean-paul gavard-perret

Gilles Deleuze, Sur la pein­ture, édi­tion pré­pa­rée par David Lapou­jade, Edi­tions de Minuit, 2023, 352 p. — 26.00 €