Gregory Crewdson, Eveningside (exposition)

Les vies à l’envers

Gregory Crewd­son vit et tra­vaille entre New York et le Mas­sa­chus­setts. Il a étu­dié à SUNY Pur­chase, New York, puis à l’Université de Yale dans le Connec­ti­cut, dont il est aujourd’hui le direc­teur du pro­gramme en pho­to­gra­phie. Il est repré­senté par la gale­rie Tem­plon depuis 2004 et cette expo­si­tion est sa cin­quième avec elle. Crewd­son pousse plus loin la fron­tière entre réa­lité et fic­tion. L’artiste invente des pay­sages sub­ur­bains. Les per­son­nages y sont fixés dans des acti­vi­tés quo­ti­diennes aussi banales qu’inquiétante.

En sur­git l’image d’une Amé­rique où des soli­taires font flo­rès : ils se retrouvent à tra­vers le jeu com­plexe de miroirs, de devan­tures de maga­sins, ou de lieux de pas­sage. Le créa­teur uti­lise des effets spé­ciaux (fumée, pluie) et un noir et blanc afin de créer des atmo­sphères sombres et gothiques qui rap­pellent le film noir ou indé­pen­dant amé­ri­cain.

La com­plexité des nuances mono­chro­ma­tiques crée une beauté mys­té­rieuse qui laisse au spec­ta­teur toute une liberté d’interprétation du réel ou des songes.

jean-paul gavard-perret

Gre­gory Crewd­son, Eve­ning­side, Gale­rie Tem­plon, Paris, Expo­si­tion du 8 novembre au 23 décembre 2023