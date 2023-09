Lika Nüssli, Little terror

Les “actions dehors” de Lika Nüssli

En 72 pages de des­sins plein de souffle et viva­cité, Lika Nüssli fait péné­trer dans sa vie per­son­nelle et rela­tion­nelle.

En un style des plus recon­nais­sables, elle allie un trait fin dis­tendu et har­mo­nieux qui semble décou­ler à la fois d’une inten­tion pre­mière et d’un débor­de­ment de celle-ci — où se mêlent des élé­ments orne­men­taux. Et créant, elle crée un lien entre l’autobiographie, le docu­men­taire et la fiction.

Elle se et nous confronte à la nature et à la société, comme à ses angoisses joyeuses en nous plon­geant dedans et en enga­geant toute sa per­sonne dans l’éco-anxiété, les ver­tiges de l’amour et les fuites d’ego. Le tout par et pour des bouf­fées de luci­dité, des troubles de genre et les rumi­na­tions intem­pes­tives.

Entre une sorte de mys­tique et de réa­lisme, ses des­sins per­mettent de tou­cher à un monde clos et habité. La créa­trice pousse donc plus loin sa réflexion sur la vie de groupe comme sur la soli­tude et oblige à le plus intri­gant des corol­laires : la contem­pla­tion. Nous nous y tenons sus­pen­dus dans un intime d’apparence aussi vaste que sont les pos­sibles d’un tel lieu de repé­rage et d’observance.

jean-paul gavard-perret

Lika Nüssli, Lit­tle ter­ror, art & fic­tion, 2023, 170 p. — 19 CHF