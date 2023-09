Pierre Cendors, L’Horizon d’un instant

Hori­zons

“Ne cher­chons pas à quit­ter l’instant avant que n’advienne son incan­des­cence. Lais­sons en nous son gise­ment conti­nû­ment s’accroître.” écrit Pierre Cen­dors. Il s’agit donc de s’y arrê­ter afin d’intensifier notre exis­tence.

Chaque moment, même celui qui semble pou­voir être passé sous silence tant il semble ano­din, reste un appren­tis­sage à ne jamais oublier — d’autant que sans doute l’inconscient lui-même ne s’en laisse pas comp­ter. D’où l’asymétrie habi­tuelle entre ce qu’on croit ne pas voir et ce qui nous touche.

Cendors en a fait l’expérience dans les mon­tagnes et leurs forces plus ou moins muettes. Mais il sait se lais­ser tra­ver­ser de leurs mur­mures comme celles “des nuages, des pierres, des sources et des forêts mas­sées au sol, que cingle inépui­sa­ble­ment l’averse des lumières.“

Afin de le sou­li­gner, le poète se sert de l’étendue blanche des pages, images de l’immensité silen­cieuse sur laquelle les mots sont là pour rap­pe­ler “ce qui est sans parole.” D’où ce texte au lignes sinueuses, tour­billon­nantes, sti­mu­lantes qui enseignent com­ment quit­ter la ratio­na­lité pour se lais­ser empor­ter par le hors temps presque “pur” à tra­vers celui qui semble ne faire que passer.

jean-paul gavard-perret

Pierre Cen­dors, L’Horizon d’un ins­tant, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2023, 96 p. — 20,00 €.