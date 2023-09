Monde UFO, 7171 — expanded edition

Digres­sions spatiales

Le titre de cet album du duo amé­ri­cain tire son nom d’une une entité extra­ter­restre (7171) étu­diée par Jaques Val­lée en France dans les années 1970. Elle aurait trans­mis aux gens de la cam­pagne fran­çaise un mes­sa­ger entre la Terre et le reste de l’Univers.

Et c’est de Los Angeles, que “Monde UFO” (com­posé de Ray Monde et Kris Chau) pro­pose par cet opus un voyage sonore à tra­vers le psy­ché­dé­lisme, le space rock et le jazz. En un tel un espace cos­mique, Spa­ce­men 3 ren­contre Vani­shing Twin et Sun Ra. Dès lors, le duo incarne par­fai­te­ment les ten­dances lo-fi et hi-fi qui ont contri­bué à le définir.

Cette réédi­tion est aug­men­tée de chan­sons qui prennent une vie propre, per­dues dans la brume et le psy­ché­dé­lisme sucré. Le groupe a entre autres repris “I’m So Tired” et “Cash Out” de Fugazi avec une per­ti­nence contem­po­raine qui rend cet album par­ti­cu­liè­re­ment intéressant.

jean-paul gavard-perret

Monde UFO, 7171 — expan­ded edi­tion, Fire Records. novembre 2023.