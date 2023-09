Jean-Charles Kraehn & Stefano Carloni, Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge — t.03 : “Mami Wata”

Barbe-Rouge face au vaudou

Barbe-Rouge et Éric sont chez le gou­ver­neur de la Tor­tue, deve­nue une nou­velle colo­nie fran­çaise. Ils sont à la recherche d’informations sur Mami Wata, une déesse vau­dou très puis­sante, la mère des eaux. Ses fidèles pour­raient aider à retrou­ver la cas­sette du pirate Mor­gan. Mais Concha, l’ancienne maî­tresse du pillard, la mère de la fille d’Éric, est aussi sur la piste.

Un mys­té­rieux indi­vidu charge un gnome de sur­veiller les faits et gestes de Barbe-Rouge et de ses proches. Rico, le jeune mousse s’aperçoit de cette fila­ture, mais ni Éric ni Baba ne trouvent rien.

C’est Louane, la tenan­cière du bouge Les Trois pots, qui leur aban­donne une piste pas­sant par une crique per­due. C’est en sur­veillant cette crique qu’Éric se fait pié­ger. Lorsqu’il reprend conscience, il est en pleine céré­mo­nie vau­dou et voit Concha et Baba pri­son­niers. Le sor­cier qui pré­side le rituel lui met le mar­ché en main. Il doit lui remettre la cas­sette de Mor­gan contre la vie des deux captifs…

Jean-Charles Char­lier et Vic­tor Hubi­non avaient créé cette série en juillet 1961 pour le jour­nal Pilote. Les nou­veaux auteurs se révèlent de dignes suc­ces­seurs. Reprise en 2020, scé­na­riste et gra­phiste ont su se réap­pro­prier l’esprit insuf­flé par les créa­teurs avec, cepen­dant, une vision plus moderne des héros et de leurs aven­tures. Si le Démon des Caraïbes s’est un peu assagi en deve­nant cor­saire au ser­vice du Roy, ses aven­tures res­tent toniques, pre­nant en compte les élé­ments du quo­ti­dien de cette région essen­tiel­le­ment com­po­sée d’îles colo­ni­sées par nombre de nations.

C’est sur le vau­dou et ses pra­tiques que l’intrigue s’appuie pour déve­lop­per les péri­pé­ties qui vont mettre en dan­ger les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes, une intrigue tonique mise en scène avec moult mésa­ven­tures et rebondissements.

Stefano Car­loni assure à lui seul la mise en images avec un des­sin aux traits éner­giques pour cam­per une gale­rie de pro­ta­go­nistes four­nie. Ses per­son­nages, expres­sifs à sou­hait, sont repré­sen­ta­tifs de leur fonc­tion, de leur rôle. Il donne de superbes décors, que ceux-ci soient mari­times ou ter­restres et met en scène, avec maes­tria, une tem­pête par­ti­cu­liè­re­ment menaçante.

Ce tome 3 conforte tout l’intérêt sus­cité par les pre­miers opus, la belle décou­verte d’une reprise réussie.

serge per­raud

Jean-Charles Kraehn (scé­na­rio) & Ste­fano Car­loni (des­sin et cou­leur), Les nou­velles aven­tures de Barbe-Rouge — t.03 : Mami Wata, Dar­gaud, sep­tembre 2023, 72 p. — 16,50 €.