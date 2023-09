Guido Bartoli, Le Verifiche 2.0 (exposition)

Guido Bar­toli et le numérique

Le Veri­fiche 2.0 fait par­tie du du 18ème Pho­to­fes­ti­val de Milan. Cette expo­si­tion ouvre une réflexion sur le sta­tut de la pho­to­gra­phie à l’ère du numé­rique. Guido Bar­toli pose lui-même pour deman­der d’aller au-delà de la simple cap­ture afin de ten­ter de mieux com­prendre ce qui se passe avant ce simple geste.

Les réflexions de Ugo Mulas, en par­ti­cu­lier sa Veri­fiche (1968–1972), ont ins­piré Guido Bar­toli. Dans Le Veri­fiche 2.0, il se concentre sur la pho­to­gra­phie numé­rique et la nou­velle réa­lité de la com­mu­ni­ca­tion en par­tant du pos­tu­lat que “la pho­to­gra­phie numé­rique, en tant que code binaire indé­pen­dant du sup­port, reste inchan­gée dans le temps et dans l’espace”.

L’expo­si­tion explore d’abord les carac­té­ris­tiques du pro­cédé numé­rique et sa diver­sité avec le pro­cédé pho­to­chi­mique, puis s’intéresse à l’influence sur l’esthétique de l’image. Ensuite sont exa­mi­nés les chan­ge­ments appor­tés par les nou­velles tech­no­lo­gies et la puis­sance de la post-production et ses pos­si­bi­li­tés.

Les titres que Bar­toli a donné à cha­cune de ses “véri­fi­ca­tions” sou­lignent à quel point il a poussé le pro­ces­sus jusqu’à ses limites : par exemple, avec Un point dans le vide, qui met en valeur l’élément mini­mum d’information, le pixel. Mais l’artiste pré­cise : “J’ai tou­jours été fas­ciné par le fait que la pho­to­gra­phie argen­tique est intrin­sè­que­ment binaire alors que la pho­to­gra­phie numé­rique est ana­lo­gique”, écrit-il et il voit en ces deux pro­ces­sus des “oppo­sés qui se (re)génèrent”.

Le numé­rique a donc été un tour­nant : désor­mais, les appa­reils pho­tos robo­ti­sés per­mettent à cha­cun de prendre un nombre énorme de pho­tos avec une haute qua­lité tech­nique. Néan­moins, Bar­toli ne prend parti ni pour, ni contre la tech­no­lo­gie. Pour lui, une pho­to­gra­phie est ce qui s’écrit avec la lumière, quel que soit le support.

jean-paul gavard-perret

Guido Bar­toli., Le Veri­fiche 2.0, Chie­setta di San Carlo alle Rot­tole, Milan, du 16 sep­tembre au 24 sep­tembre 2023.