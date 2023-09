Sylvain Runberg, Olivier Truc & Julien Carette, Les exilés de Mosseheim — t.01: “Réfugiés nucléaires”

Et si une catas­trophe nucléaire majeure…

Le pro­pos des auteurs est de mettre en avant l’ouverture de la Suède face aux flux de réfu­giés en fai­sant réfé­rence à la crise migra­toire de 2015. De tous les pays euro­péens, c’est elle qui a accueilli le plus de migrants par rap­port à sa popu­la­tion. Pour dix mil­lions de Sué­dois, cent soixante-trois mille per­sonnes ont été reçus.

C’est de cette situa­tion qu’est née l’idée de base du pré­sent scé­na­rio. De plus, com­ment, suite à un évé­ne­ment dra­ma­tique frap­pant une par­tie de l’Union euro­péenne, les pays épar­gnés réagiraient-ils ? Et com­ment des per­sonnes, jusqu’alors pla­cées dans un cer­tain confort, se comporteraient-elles dans une situa­tion de crise ?

Ce 25 mai, à Mul­house, Chris­tophe Mur­rat fête son suc­cès. Il a aban­donné son métier de menui­sier pour deve­nir res­tau­ra­teur et a obtenu une pre­mière étoile. Tous les invi­tés sont là. Il attend San­dra, son épouse. Elle lui télé­phone qu’elle le quitte, que c’est fini entre eux.

À la cen­trale nucléaire proche, Ver­dier constate un gros pro­blème, si gros que San­dra, depuis la pla­te­forme d’où elle télé­phone voit l’explosion.

À Noors­jön, en Suède, ce 13 juin, un bus arrive dans un centre géré par Abris sans fron­tière. Parmi les réfu­giés, la famille de Chris­tophe au com­plet suit les ins­truc­tions, subit les tests de décon­ta­mi­na­tion et se rend dans l’abri attri­bué, avec ce qu’on leur a dis­tri­bué pour se nour­rir et dor­mir.

C’est la décou­verte de la vie de réfu­gié, les contraintes, la pro­mis­cuité, les affron­te­ments avec d’autres natio­na­li­tés accu­sant les Fran­çais d’être res­pon­sables de leur situa­tion actuelle. Les ten­sions s’exacerbent, les irra­diés décèdent. C’est dans ce contexte que Ver­dier est pour­chassé par des indi­vi­dus qui en veulent à sa vie bien que le gou­ver­ne­ment attri­bue l’explosion à un atten­tat sui­cide com­mis par un groupe isla­miste encore inconnu.

Et la famille de Chris­tophe va se retrou­ver impli­quée dans ce guê­pier politico-nucléaire.

Partant avec un couple en crise, le récit déve­loppe une dra­ma­tur­gie autour des rela­tions que Chris­tophe et San­dra peuvent nouer. C’est, pour le groupe de Fran­çais, la décou­verte d’un uni­vers où le libre arbitre est battu en brèche, où les condi­tions de vie sont som­maires. C’est aussi l’exploitation qui peut être faite de ces gens dés­œu­vrés qui pos­sèdent des com­pé­tences à uti­li­ser.

Mais, paral­lè­le­ment, les auteurs mettent en place une intrigue plus dan­ge­reuse avec l’introduction d’agents des Ser­vices secrets fran­çais déter­mi­nés à pro­té­ger un gros men­songe. Et le risque que courrent les per­son­nages impli­qués est très élevé.

Le des­sin et la mise en cou­leurs sont l’œuvre de Julien Carette. Il assure un gra­phisme réa­liste, des per­son­nages conformes à une réa­lité, expres­sifs et par­fai­te­ment iden­ti­fiables. La mise en page est de fac­ture clas­sique et offre une belle lisi­bi­lité. Il pro­pose des décors qui, sans être très fouillés, donnent l’essentiel du cadre. Sa vision du che­mi­ne­ment des larmes sur un visage est assez par­ti­cu­lière et innovante.

Ce pre­mier volet du dip­tyque, fort inté­res­sant, plante le cadre et ins­talle le lec­teur au cœur de la tragédie.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg & Oli­vier Truc (scé­na­rio), Julien Carette (des­sin et cou­leurs), Les exi­lés de Mos­se­heim — t.01 : Réfu­giés nucléaires, Dupuis, coll. “Grand Public”, août 2023, 88 p. — 21,95 €.