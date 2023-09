Pinar Selek, Le Chaudron militaire turc

Une femme contre le pouvoir

Pinar Selek est exi­lée en France depuis 2011. La stam­bou­liote socio­logue, mili­tante, fémi­niste et anti­mi­li­ta­riste est vic­time du sys­tème répres­sif turc et elle reste sous le coup d’un man­dat d’arrêt inter­na­tio­nal déli­vré à son encontre par la Tur­quie.

Son “crime” : une enquête sur le ser­vice mili­taire obli­ga­toire dans son pays. Et Le chau­dron mili­taire turc illustre com­ment ce sys­tème trouve divers méca­nismes pour for­ma­ter en les déper­son­na­li­sant les indi­vi­dus sou­mis à l’absurdité et l’arbitraire des ordres comme au natio­na­lisme et au culte du pouvoir.

Par recou­pe­ments et échos, ces textes d’enquêtes et d’analyses — auprès d’homme d’âges, d’origine géo­gra­phies et milieux dif­fé­rents — créent une syn­chro­nie “désar­mante”. Elle fonc­tionne selon dif­fé­rents rico­chets qui inter­rogent la poli­tique dans ses dif­fé­rentes “fic­tions” qui deviennent des réa­li­tés.

L’essai de Pinar Selek pro­pose donc une nar­ra­tion du réel bien dif­fé­rente de celle de l’idéologie “offi­cielle”. Ces textes ne contri­buent pas à la «publi­cité» de celle-ci relayée par les médias eux-mêmes sous la coupe du pouvoir.

Son auteure le décons­truit et impose un renou­vel­le­ment et une évo­lu­tion voire une révo­lu­tion au sein des invo­lu­tions de ses écrits. Plu­tôt que de vou­loir régu­ler ce qui est, l’auteure informe sur ce qu’il est. De France, elle conti­nue son com­bat. Et publie paral­lè­le­ment à ce livre une ver­sion audio (dit par Ariane Asca­ride) de son roman Azu­cuena ou les four­mis zinzines.

jean-paul gavard-perret

Pinar Selek,

- Le Chau­dron mili­taire turc, Edi­tions des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, octobre 2023, 80 p. — 10,00 €.,

- Azu­cena ou les four­mis zin­zines, même édi­teur, sep­tembre 2023.