Rodia Bayginot, Splash (exposition)

La chose ou son spectre

Avec la série « Les bitaus­tères », le phalle pointe sa tige mais sans vrai­ment sor­tir de sa propre coquille. Nous en sommes en quelque sorte aux poten­tiels pré­ludes. Pour preuve, Rodia Bay­gi­not enve­loppe les usten­siles loin du tra­vail du deuil et de la mélan­co­lie, car c’est moins pour les cacher que les sug­gé­rer en un faux lin­ceul.

Cela revient à rani­mer ce qui sou­vent hante et tra­vaille. A ce titre, l’iconoclaste demeure fidèle à la condi­tion humaine pour en décryp­ter les pos­sibles infir­mi­tés. Elle quitte ici les méta­phores pour des méta­mor­phoses en rien moroses. Elles illus­trent ce qui nous affecte et nous grignote.

De telles sculp­tures tex­tiles recréent l’espace du désir et rap­pellent la vie d’avant le jour et d’avant le lan­gage. Il convient donc d’y entrer et de s’y débattre comme nous le pou­vons. Car par leur vision, ces oeuvres appâtent notre incons­cient, le concentrent. Et de ce fait, la créa­trice dés­in­hibe et dégage des ter­reurs mys­tiques.

Les sexes épin­glés, dres­sés, emmi­tou­flés et à l’esprit aveugle réin­ventent une huma­nité “blanche” qui accouche sa chi­mère. L’artiste fait pen­ser à ces femmes Mayas qui créent d’étranges pou­pées faites de divers mor­ceaux. Mais les siennes sortent des tra­di­tions. Elles sont volup­tueuses, fan­tai­sistes et sou­lèvent de nom­breuses ques­tions au sujet de la fémi­nité, de la mas­cu­li­nité et des transgenres.

Rodia Bay­gi­not appar­tient donc à la grande épo­pée de l’art du temps. Sa créa­tion en son dyna­misme côtoie tou­jours l’abîme comme le sur­gis­se­ment de la vie. Mais nul ne peut affir­mer si elle est post-moderne, moderne, baroque, clas­sique et qu’importe. A nos temps trou­blés, elle répond par le pou­voir ensor­ce­lant et iro­niques de ses créations.

jean-paul gavard-perret

Rodia Bay­gi­not, Les bitaus­tères, fes­ti­val Splash, regards croi­sés sur le désir, Mar­seille, du 24 sep­tembre au 1er octobre 2023.