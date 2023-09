Mathias Lair, Famille et damnation

Mathias Lair, L’idiot de la famille

Aman­dine est entrain de som­brer vers le plus pro­fond marasme et, pour l’en sor­tir, son cou­sin vient lui racon­ter en une sorte de “pur­ga­tio” les meurtres et man­que­ments que sa famille à com­mis. L’entreprise et pra­ti­que­ment pro­mé­théenne, le tout pour rejoindre un ailleurs pos­si­ble­ment mari­time ou côtier.

Une his­toire intime et glo­bale est inter­ro­gée, là où la dimen­sion mémo­rielle semble essen­tielle. Le nar­ra­teur éprouve une atten­tion per­son­nelle envers sa cou­sine autant qu’à lui-même là où sont rare­ment aussi paroxys­miques les évè­ne­ments où sa “galaxie déraille”.

Dès lors, il se résout à cra­cher ce qui est habi­tuel­le­ment caché par bêtise ou pré­ten­due humanité

Il s’agit donc de rache­ter la vie plu­tôt que de la suivre et pour retrou­ver une liberté pro­mise mais qui jusque là n’est jamais par­ve­nue à son but. Allant du côté de l’océan et ses pos­si­bi­li­tés ou illu­sions de voyages, le nar­ra­teur inves­tit par la bande des ques­tions essen­tielles : la vie, la mort, la condi­tion humaine et les formes fami­liales qui les façonnent.

Existe là un aspect aussi clair que fan­to­mal. Se trans­met la pres­sion du passé au croi­se­ment de ce qui va adve­nir. Le livre des­sine une durée un che­min, une tra­jec­toire qui tend vers le déga­ge­ment de la contrainte là où le héros tente d’expérimenter l’intensité et la rigueur mais joue avec le dan­ger, men­tal devant sa cou­sine si aimée.

Et ce, entre ruines du passé et mor­sures du temps pour une muti­ne­rie néces­saire — même si un doute demeure.

jean-paul gavard-perret

Mathias Lair, Famille et dam­na­tion, Edi­tions L’atelier du grand tétras, Mont-de-Laval, 2023, 96 p. — 15,00 €.