Mario Giacomelli & Franco Fontana, Conversazione (exposition)

Face à face

Conver­sa­zione est une ren­contre entre deux maîtres que tout semble oppo­ser. L’un fut maître de la cou­leur quand le pro­cédé bal­bu­tiait. L’autre a exploré le monde qui l’entourait par le noir et blanc.

Les deux pho­to­graphes ita­liens se retrouvent ici dans une même lec­ture du pay­sage, des lignes et de l’abstraction et prouvent que ces deux dif­fé­rents lan­gages ne se font pas de l’ombre.

Pour Mario Gia­co­melli, né à Seni­gal­lia, pas besoin de voya­ger loin pour pho­to­gra­phier. Son appé­tence pour la matière encrée et les contrastes lui vient de sa for­ma­tion pré­coce de typo­graphe et d’imprimeur. Son oeuvre pho­to­gra­phie est gor­gée de poé­sie et de nos­tal­gie.

Prendre des pho­tos en avion devint une révé­la­tion et il mul­ti­pliera des cli­chés vus d’en haut, à la ren­contre des champs à perte de vue, labou­rés par la vio­lence que l’homme inflige à la nature sous forme d’une abs­trac­tion grin­çante et gra­phique où le noir et blanc est poussé dans ses retranchements.

Franco Fon­tana a très vite cassé les codes en pri­vi­lé­giant la cou­leur. Il joue des palettes lumi­neuses et des lignes géo­mé­triques pour subli­mer ce qui doit l’être et éli­mi­ner le reste. Ins­piré par Mark Rothko, Bar­nett New­man, Ad Rein­hardt, Paul Klee et l’Art infor­mel d’Alberto Burri, il trans­forme les codes de la publi­cité en les déna­tu­rant par son expres­sion­nisme abs­trait et son mini­ma­lisme. Entre ciel et terre, avec la mer pour hori­zon, au cœur d’une ville colo­rée et déca­tie, les pay­sages du quo­ti­dien ressuscitent.

Dans cette expo­si­tion en forme de dia­logue, la gale­rie Polka met côte à côte deux regards ani­més par la même ambi­tion : par­ve­nir à une “pho­to­gra­phie pure” qui, par le dehors, ouvre à un pay­sage inté­rieur et intime. Et les lignes mini­ma­listes et épu­rées que tracent les deux pho­to­graphes avec la lumière créent une géo­mé­trie sin­gu­lière là où une conver­sa­tion à dis­tance prend forme et séduit les visiteurs.

jean-paul gavard-perret

Mario Gia­co­melli & Franco Fon­tana, Conver­sa­zione, Gale­rie Polka, Paris, du 8 sep­tembre au 28 octobre 2023