Celle qui allume les flammes et révèle les secrets d’Edwarda — entretien avec Sam Guelimi

Edwarda est une revue (elle en est à son quin­zième numéro) et aussi une col­lec­tion de livres (le plus récent : Taille Patron, de Domi­nique Ris­tori). Et peu à peu, cette revue bap­ti­sée sous l’égide de Bataille et sa vision de l’érotisme élar­git son domaine pre­mier tout en res­tant néan­moins sous ses fon­da­men­taux.

Sam Gue­limi l’a créée dans l’esprit d’un fémi­nisme élargi loin d’un mili­tan­tisme étroit et pour l’éloge de la liberté dans lequel se retrouve des auteures telles que Véro­nique Ber­gen. L’objectif est d’aller ensemble vers la beauté, la diver­sité des corps, des expé­riences et des désirs même lorsque cela est consi­déré comme obs­cène, condamnable.

Ici, les femmes s’aiment autant entre elles qu’avec les hommes, le tout pour mettre en acmé le génie fémi­nin qui ne se mesure pas seule­ment à l’aune du corps et sa sexua­lité mais aussi du corps social qui le réveille ou l’éteint.

C’est pour­quoi il convient d’explorer ce domaine. Sam Gui­lemi et celles et ceux qui l’entourent sont là pour le faire et en ouvrir l’espace là où la vie peut être la plus intense et la plus libre.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Mes enfants.

D’où venez-vous ?

D’un clan formé par quatre mous­que­taires, ma mère, mes deux sœurs et moi.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Ma mère décé­dée nous a laissé la soli­da­rité en héritage.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Lire à voix haute .

Com­ment est née Edwarda et pour­quoi ?

Les livres, après un grand nau­frage fami­lial, m’ont rame­née à la sur­face. Remèdes à la pré­ca­rité affec­tive et maté­rielle à cette époque de ma vie, ils m’ont d’abord per­mis de vivre mieux ma soli­tude puis de par­ta­ger avec les autres : entrent en scène alors l’être aimé, et mes amis John Jef­fer­son Selve à mes côtés aux débuts de l’aventure mais aussi Domi­nique Ris­tori et Véro­nique Ber­gen dont l’attention a été cap­tée grâce à la cra­vate que por­tait Regina sur la pre­mière couv…

Com­ment définiriez-vous l’érotisme ?

L’érotisme, c’est la présence .

Quelle influence les théo­ries lit­té­raires (ou autres) ont sur lui ?

Elles per­mettent d’habiter son corps et ainsi l’essence qui nous défi­nit nous per­met de moins craindre les chan­ge­ments à venir.

Quel poids repré­sente le passé dans votre oeuvre ?

Le passé c’est sur­tout l’évolution, les dif­fé­rentes méta­mor­phoses (lentes ou immé­diates). A l’image d’un métier à tisser.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Ma mère et sa poudre de khôl ou plu­tôt son reflet dans le miroir devant lequel elle l’appliquait.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Pre­mière lec­ture que l’on m’ait faite : les grandes his­toires com­munes aux trois reli­gions abrahamiques.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Dylan, Idir et Nina Simone : trop souvent.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Alber­tine disparue.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

La Kaby­lie. Je n’y suis jamais allée et l’Algérie est donc le pays fan­tasmé, aimé et craint . Pour vous don­ner une idée, je lis en ce moment Signes et rituels des femmes kabyles de Makilam.

Que défendez-vous ?

J’ai aimé « votre droit à être pour toutes les femmes »

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Je l’ai beau­coup aimée longtemps…

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

La réponse idéale que pour­rait m’adresser un contri­bu­teur suite à l’invitation d’écrire … ça veut dire qu’il est dis­posé à rece­voir les règles du jeu…

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com,le 20 sep­tembre 2023.