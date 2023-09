Luca Locatelli, The Circle (exposition)

Vers une éco­no­mie circulaire

Repor­ter de longue date entre autres pour The Natio­nal Geo­gra­phic, Luca Loca­telli a voyagé à tra­vers l’Europe pour docu­men­ter les pra­tiques qui feraient la lumière sur le modèle de pro­duc­tion et de consom­ma­tion d’économie circulaire.

Ce modèle implique le par­tage, la loca­tion, la réuti­li­sa­tion, la répa­ra­tion, la remise à neuf, le recy­clage des maté­riaux et repose sur la capa­cité de ses uti­li­sa­teurs à par­ta­ger des infor­ma­tions, ainsi que sur la dis­po­ni­bi­lité de dis­po­si­tifs tech­no­lo­giques, avec des impli­ca­tions de L’Intelligence Arti­fi­cielle pour per­mettre le par­tage et favo­ri­ser la tran­si­tion vers une éco­lo­gie qui sau­ve­rait du chaos.

L’exposition ras­semble en consé­quence plus de 100 pho­to­gra­phies réa­li­sées par Loca­telli au cours de ses voyages ainsi que de nou­velles œuvres vidéo et info­gra­phies. Elle pré­sente donc un aperçu de pra­tiques et d’initiatives expé­ri­men­tales durables comme le pre­mier parc solaire flot­tant à haute alti­tude ou un sys­tème de fil­tra­tion des impu­re­tés de la mer très effi­cace.

L’exigence infor­ma­tive passe ici par l’esthétique des images : le beau est au ser­vice du bien.

jean-paul gavard-perret

Luca Loca­telli, The Circle, Gal­le­rie d’Italia, Turin, du 21 sep­tembre 2023 au 18 février 2024.