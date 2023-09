Michaële-Andréa Schatt, Diagrammes de la colère (exposition)

M–A Schatt dans tous ses états

Les oeuvres de M-A Schatt dégagent une puis­sance de la cou­leur et de mou­ve­ment. Cela ne va pas sans une cer­taine élé­gance mais de manière par­ti­cu­lière.

D’où divers jeux entre le sub­til et le criard, l’arrogant et le secret là où, der­rière leur luxu­riance, jar­dins et gro­tesques des­sinent l’envers du miroir où se découpe une sorte de déser­ti­fi­ca­tion mais par trop pleine de tâches bleues, rouges, jaunes, des lignes, des signes, des replis, des détours qui s’enchevêtrent et dansent.

Afin d’éliminer les évi­dences d’un ordre para­mé­tré, l’artiste crée d’un geste libre, spon­tané, obligé un tra­vail de pré­pa­ra­tion néces­saire. Elle le reprend, biffe, rature, trans­fère ensuite pour que ses intui­tions, ses tur­bu­lences trouvent toute leur puis­sance.

L’abstraction prend l’aspect d’une pein­ture faus­se­ment inache­vée. Car c’est jus­te­ment la viva­cité de cette fabrique qui donne un forme défi­ni­tive à ce qui tient de pay­sages, qu’ils soient réels ou men­taux et leurs réseaux.

Surgit un monde ou une vie à l’envers là où tout gronde. Res­tent des friches de l’être et du réel. Les deux ici ont bas­culé der­rière le miroir des appa­rences des maillages qui cir­cons­crivent des zones d’abandon tra­mées.

Un “bor­der­land” voire un “bor­del land” échappe à toute loca­li­sa­tion pré­cise et donne une sorte d’éternité à cet éphé­mère sou­dain figé. Il appelle l’humain à l’horizon de ce qu’il a créé — ou détruit — et que l’artiste tra­duit en sa colère ouverte à un ver­tige visuel. Pouvons-nous encore par­ler d’abstraction ? Rien n’est moins sûr.

jean-paul gavard-perret

Michaële-Andréa Schatt, Dia­grammes de la colère, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, du 14 octobre au 18 novembre 2023.