Nue de nuées

Dans une tri­an­gu­la­tion ou plu­tôt un trio infer­nal, il est (presque) impos­sible de savoir qui parle tant ce texte sous-titré “Nou­veaux poèmes d’amour, du sexe et de la mère”, mixte la fusion ini­tiale à celles qui lui suc­cèdent pour s’en rap­pro­cher.

De l’interdit et l’inter-dit sur­gissent la douce folie et le car­na­val des sens. Jusqu’à la mort que l’on se donne et qui est don­née. Bataille n’est pas loin. Mais ici Madame Edwarda devient voyeuse. Et celui qui parle à la nue de nuées (qui d’une façon lui répond comme elle répond à son propre plai­sir) crée un poème de l’amour fou. Il rend obso­lète et pâlot celui chanté par Breton.

Les dif­fé­rents textes (j’aurais envie hein, j’ai envie NUE, j’ai envie d’eux, (il fau­dra bien un jour en pas­ser par…), Folie, TUER, Mon Sexe est en Toi, j’ai ta voix ton image mais pas ton odeur, ah comme j’aimerais être sur ce…, j’aime quand tu me fautes, et après et après) disent l’amour de manière frac­tale mais néan­moins sans pro­vo­ca­tions inutiles : n’est là que ce qui est ou ce qui va advenir.

Les mono­types d’Alexandra Fon­taine tressent et détressent ces emmê­le­ments d’amour et leur chant réunis dans une sim­pli­cité assu­mée là où au fan­tasme fait place le corps. Son désir est aus­culté au plus près de la fièvre. Un autre monde et une com­plé­tude l’appellent là où le plai­sir absolu revient.

Ce n’est plus “enfer ou ciel qu’importe” de Bau­de­laire dont il s’agit. Seul le jar­din d’Eden demeure. Par la racine ter­restre, il pro­jette jusqu’au ciel.

jean-paul gavard-perret

Alain Marc, J’aurais envie, Mono­type d’Alexandra Fon­taine, Edi­tions Tran­si­gnum, 2023, 24 p. - 22,00 €.