Zidrou & Josep Homs, Shi — t.06 : “La Grande Puanteur”

Sous l’ère victorienne…

Si Zidrou et Josep Homs pro­posent une série remar­quable sor­tie tout droit de leur ima­gi­na­tion fer­tile, ils jouent avec des faits et des per­son­nages his­to­riques. Ainsi, en pla­çant l’intrigue du pré­sent album à l’été 1858, ils prennent en compte la cani­cule qui a sévi cette année-là.

La Tamise, en par­tie assé­chée, a répandu une odeur pes­ti­len­tielle sur toute la ville ame­nant les plus for­tu­nés à déser­ter pour rejoindre leur rési­dence secon­daire. Cet évé­ne­ment a eu les hon­neurs de la Presse qui l’a bap­tisé The Big Stink — La Grande Puan­teur. Mais c’est aussi une épi­dé­mie de cho­léra qui sévit.

Suite à la mani­fes­ta­tion dure­ment répri­mée des Mères en colère, Kita a été bles­sée par balle et Jay, Jen­ni­fer Win­ter­field, enfer­mée à Hol­lo­way Pri­son. Soi­gnée par Sen­sei, Kita raconte aux enfants les cir­cons­tances où elle a ren­con­tré celui-ci pour la pre­mière fois.

Jay reçoit, des Gifr Sis­ters, deux membres d’une société de pro­mo­tion de la doc­trine chré­tienne, une bou­teille d’encre et une plume. Elle va pou­voir conti­nuer son jour­nal des­tiné à Apol­line, sa fille qui lui a été enle­vée à sa nais­sance. Elle raconte la famille, les hor­reurs qui s’y déroulent sous le ver­nis de la res­pec­ta­bi­lité et sa révolte. Elle explique le mou­ve­ment des Mères en colère, l’exploitation des enfants.

Paral­lè­le­ment, on suit l’enquête du com­mis­saire, assisté de la jeune et dyna­mique Kris­tof­fer­son, pour com­prendre les décès des enfants, l’acharnement du com­mis­sion­naire Fiddle pour trou­ver Apol­line. C’est, aidée par l’entité mobi­li­sée par Sen­sei, que Jay peut sor­tir de pri­son et les rejoindre. Ils veulent conti­nuer la lutte et décident d’une action spec­ta­cu­laire avec la famille royale, accu­sant la reine Vic­to­ria d’être res­pon­sable du mas­sacre des femmes…

Les scé­na­ristes expli­citent, avec de sub­tils fla­sh­backs, le passé des héros, les ori­gines, les cir­cons­tances de cer­tains évé­ne­ments. Ils donnent une image peu relui­sante de la société hup­pée lon­do­nienne, révé­lant des secrets fami­liaux de la tribu Win­ter­field. Ils usent d’un humour caus­tique, voire féroce, mais illus­trant à mer­veille les fon­de­ments, les situa­tions, les états de faits.

Ainsi, les auteurs déve­loppent un récit d’une belle richesse, res­serré, rigou­reux, entre­mê­lant aven­ture, fan­tas­tique et thril­ler. Mais ils mettent en avant nombre de consi­dé­ra­tions sociales et huma­nistes comme cette lutte pour faire inter­dire le tra­vail des enfants de moins de neuf ans. Ils illus­trent sub­ti­le­ment le contexte conser­va­teur de cette Angle­terre vic­to­rienne, mettent en scène, pas spé­cia­le­ment à son avan­tage, cette femme qui peu­pla toutes les cours royales d’Europe.

Cette série ne serait pas ce qu’elle est sans le gra­phisme de Josep Homs qui offre un des­sin si expres­sif, à la fois dyna­mique, détaillé, allant du réa­lisme jusqu’à des pointes de cari­ca­ture. Il met en images des scènes fortes, des per­son­nages d’une grande beauté, que celle-ci illustre l’humanité, l’hypocrisie ou l’ignominie. Alliant traits élé­gants et mise en cou­leurs appro­priée, il pro­pose des planches d’une totale réussite.

Ce second cycle se ter­mine de façon ouverte, lais­sant pré­sa­ger de pro­chains albums, une excel­lente nou­velle pour tous les ama­teurs, très nom­breux, de bandes des­si­nées d’exception.

serge per­raud

Zidrou & Josep Homs (scé­na­rio), Josep Homs (des­sin et cou­leurs), Shi — t.06 : La Grande Puan­teur, Dar­gaud, sep­tembre 2023, 56 p. — 15,95 €.