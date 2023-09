Catherine Breillat, L’été dernier

Eté brû­lant

L’amour est une his­toire de vie et donc de désir. Et ce film rap­pelle que si la sexua­lité sans l’amour n’est pas top, l’amour sans sexua­lité l’est encore moins. Les deux réunis emporte les couples en quatre longues séquences et dont les plans se déclinent pour cho­ré­gra­phier le corps et sur­tout à tra­vers lui l’âme.

C’est là l’essentiel de ce film d’extase où l’amour trans­gres­sif et inter­dit devient secon­daire et presque anecdotique.

En cette vision fron­tale, il rede­vient mira­cu­leux et beau. Cathe­rine Breillat y a soi­gné et tra­vaillé les pauses pour ato­mi­ser l’ordre du “mal” au pro­fit de la poé­sie. Le film joue sur une lumière qui éclaire de manière coton­neuse mais pré­cise afin que l’été soit encore plus brû­lant dans les yeux des pro­ta­go­nistes incar­nés par des acteurs choi­sis avec intel­li­gence (Léa Dru­cker, Samuel Bihan, Clo­tilde Cou­rault en premier).

Existe dans ce qui est à l’origine un remake une ligne pure. Celle d’un par­fait amour saisi de manière natu­ra­liste et “hit­ch­co­ckienne”, dit la réa­li­sa­trice — mais froi­deur en moins. Certes, tout n’est pas par­fait tant les situa­tions sont sou­vent atten­dues, télé­pho­nées et dif­fi­ci­le­ment cré­dibles. Mais les images sont superbes et il faut saluer le tra­vail de celle qui accom­pagne la cinéaste pour les prises de vue.

Elles res­tent ici dans la sidé­ra­tion et l’énigme des visages, le tout avec une len­teur gra­phique qui fait de le réa­li­sa­trice une peintre en mou­ve­ment pour racon­ter l’histoire de Anna et Théo. Dans leur pacte cho­ré­gra­phique, le jeu des ins­tants trans­forme le monde à l’insu même des héros. Ils vont de l’innocence à l’exaltation dans une sorte de déni que Cathe­rine Breillat sait mon­trer pour expri­mer com­ment deux êtres s’illuminent l’un l’autre. Et qu’importe les écarts. Du temps.

jean-paul gavard-perret



L’été der­nier



De : Cathe­rine Breillat

Avec : Léa Dru­cker, Samuel Kir­cher, Oli­vier Rabour­din

Genre : Thril­ler, Drame

Durée : 1H44mn

Sor­tie : 13 sep­tembre 2023

SYNOPSIS

Ce film qui pré­sente une emprise amou­reuse dans un cadre fami­lial entre deux pro­ta­go­nistes d’âges dif­fé­rents peut trou­bler un jeune public.

Anne, avo­cate renom­mée, vit en har­mo­nie avec son mari Pierre et leurs filles de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d’un pré­cé­dent mariage, emmé­nage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu’il a une liai­son avec Anne. Elle nie.