Claudia Brutus, Haïti dans tous mes rêves (exposition)

Le pre­mier et le nouveau

Clau­dia Bru­tus pour­rait nous dire com­ment s’est impo­sée la lumière d’Haïti même si ce pays vit pour l’heure sous un soleil mou­rant. Mais elle fait mieux, elle nous le donne à voir loin des effets de réel par la han­tises de rêve­ries en fluo­res­cences de bleu et de vert.

Le pays pos­sède sou­dain un visage pay­sa­ger et figu­ra­tif qui ramène à des sources pre­mières. La pein­ture devient poé­sie à l’immanquable lumière. Contre ce qui tue et au moment où le réel est une épine, elle répond par une fantasmagorie.

Et ce, avec de la part de créa­trice l’accent d’affection pour un père haï­tien. Exilé, il n’a pu don­ner à voir son pays à sa fille. Mais elle en est néan­moins deve­nue citoyenne pour y prendre sa place à tra­vers un ima­gi­naire au souffle d’une exi­gence d’une vérité pre­mière qui l’aspire et l’inspire. Cette expo­si­tion le prouve par ce voyage aux confins.

Créant sa propre la laine feu­trée faite pour le sup­port des masques, elle les méta­mor­phose par le recours à la tech­nique de bro­de­rie tra­di­tion­nelle maro­caine Fetla et le per­lage. Il en va de même pour son œuvre en toile de jute.

Mais le plus impor­tant reste le beauté des cou­leurs et des formes de ses immenses toiles. Elles créent un “pont” entre les arts pre­miers et la pein­ture figu­ra­tive et sur­réelle la plus neuve. Elles tra­duisent des sen­sa­tions per­son­nelles et col­lec­tives qui évoquent les sen­ti­ments d’incertitude mais aussi d’espoir et les rêves les plus naïfs — ou fous -, donc essen­tiels pour la sur­vie du monde.

jean-paul gavard-perret

Clau­dia Bru­tus, Haïti dans tous mes rêves, Salle Jean Renoir, Bois-Colombes. du 15 sep­tembre au 5 novembre 2023.