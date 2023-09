Sophie Calle, Noire dans Blanche

Le noir et le blanc

Pour une fois, un livre de la col­lec­tion blanche se fend d’une cou­ver­ture noire. A cela une rai­son majeure. Dres­sant la liste de tous les pro­jets qu’elle avait réa­li­sés (61), Sophie Calle s’est amu­sée à les asso­cier à des titres de la Série noire. “J’ai eu l’impression que ces titres m’attendaient” dit-elle. C’est pour­quoi lorsque les Édi­tions Gal­li­mard lui ont pro­posé de publier dans la Blanche cet état de ses lieux, elle y a asso­cié leur col­lec­tion Noire.

Se jouant des fron­tières entre le réel et la fic­tion, celle qui a suivi des incon­nus dans la rue, invité des gens à dor­mir dans son lit pour dis­cu­ter avec eux et les regar­der dans leur som­meil, convié une qua­ran­taine d’artistes à faire un album pour la mort de son chat, filmé les der­niers ins­tants de sa mère, servi de per­son­nage au Lévia­than de Paul Aus­ter, pour­suit de la sorte son che­mi­ne­ment artis­tique (et lit­té­raire) tout comme ses farces et attrapes.

Le tout, his­toire de sou­li­gner le carac­tère insuf­fi­sant de son patri­moine plas­tique et les des­crip­tions de ses actions créa­trices. Mais, plu­tôt que de consi­gner ser­vi­le­ment son tra­vail, elle en assure ici des trans­crip­tions pour une pos­sible garan­tie de sa lon­gé­vité.

Il existe sans doute des réserves. Mais Sophie Calle n’en a cure et pro­pose dans ce livre un démenti inépui­sable dans un esprit jouis­sif et ludique.

Cela n’empêche en rien l’œuvre et le dis­cours de se pour­suivre — bien au contraire. Et Sophie Calle prouve une fois de plus qu’elle ne manque ni d’imagination, ni de voca­bu­laire et de culture pour sacra­li­ser un culte appuyé sous toutes formes d’apparences trom­peuses. Elles donnent lieu à des ren­contres impro­bables et des constel­la­tions figu­ra­tives qui per­mettent de créer un tel livre et ses suites de facé­ties mais pour trou­ver par de tels biais une vérité d’appartenance. Le tout à tra­vers le coton des men­songes en divers chambres d’hôtel — mais pas que.

jean-paul gavard-perret

Sophie Calle, Noire dans Blanche, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 14 sep­tembre 2023, 144 p.- 18,00 €.