Tomaso Binga, Corps-poésie (exposition)

Tomaso Binga — née en 1931 à Salerne qui vit et tra­vaille à Rome — est le pseu­do­nyme que Bianca Puc­cia­relli Menna uti­lise, dès 1971, avec iro­nie et déca­lage pour contes­ter les pri­vi­lèges du monde mas­cu­lin de la société en géné­ral et du monde de l’art en par­ti­cu­lier.

Sa pra­tique se déploie à tra­vers le col­lage, l’assemblage, la poé­sie, la pein­ture et la per­for­mance. À tra­vers ses écrits oscil­lant avec brio entre texte et visuel, elle compte aussi parmi les figures de proue de la poé­sie per­for­ma­tive italienne.

Cette expo­si­tion est la pre­mière per­son­nelle en France de celle qui est une artiste majeure de la scène artis­tique ita­lienne depuis la fin des années 1960. Cet évè­ne­ment couvre sur plu­sieurs décen­nies et les dif­fé­rentes thé­ma­tiques de la créa­trice : iden­tité et genre, cri­tique sociale, réap­pro­pria­tion du lan­gage, corps mani­feste. Sont pré­sentes aussi plu­sieurs œuvres inédites.

L’ensemble dia­logue avec l’architecture du centre d’art pour mieux l’interroger et témoigne de l’importance et de la vita­lité de cette œuvre si sin­gu­lière. L’eros en jaillit comme les ques­tions du corps et sa place dans la société. En dépit de son pseudo, la créa­trice laisse tom­ber le masque, pour que notre regard change;

jean-paul gavard-perret

Tomaso Binga, Corps-poésie, La Gale­rie — centre d’art Noisy le Sec, du 12 sep­tembre au 12 décembre 2023.