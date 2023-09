Amable Sablon du Corail, Louis XI ou le joueur inquiet

Louis XI le sombre

Il existe plu­sieurs types de bio­gra­phie. La pre­mière, fort clas­sique, se concentre sur le per­son­nage pro­pre­ment dit, sa vie, son œuvre et sa per­son­na­lité. La deuxième, fort en vogue à l’époque de l’école pro­gres­siste des Annales, uti­li­sait la vie du per­son­nage comme un pré­texte pour ana­ly­ser son époque, l’homme ou la femme his­to­rique pas­sant à l’arrière-plan, quand ils ne dis­pa­rais­saient pas pure­ment et sim­ple­ment.

Le der­nier type fait la syn­thèse des deux pré­cé­dents, et c’est à celui-ci que se rat­tache la bio­gra­phie de Louis XI d’Amable Sablon du Corail. Ce parti pris de l’auteur per­met ainsi de bien sai­sir ce roi si com­plexe et de le resi­tuer dans son époque dont il est indissociable.

L’époque donc. Celle de la fin de la Guerre de Cent Ans, gagnée par Charles VII, qui voit une pro­fonde modi­fi­ca­tion de la place de l’Etat royal au sein du monde féo­dal. Au cœur de cette tran­si­tion la trans­for­ma­tion de l’outil mili­taire, avec l’institution d’un embryon d’armée per­ma­nente au ser­vice de la Cou­ronne, ce qui néces­site une pres­sion fis­cale alour­die et un inter­ven­tion­nisme éta­tique ren­forcé, et non pas inédit.

En effet, la jus­tice royale avait, depuis long­temps, péné­tré les rouages de la féo­da­lité, en se posant comme juge de der­nière ins­tance pour les sujets du royaume des Lys. C’est là toute la ques­tion cru­ciale de l’affirmation de l’autorité des Capé­tiens face aux grands féo­daux défiant ses intru­sions parce qu’elle les met à l’écartt. Ce que Amable Sablon du Corail décrit au fil de cette bio­gra­phie, c’est l’échec de la réac­tion aris­to­cra­tique contre l’Etat en affir­ma­tion. Scé­na­rio inverse à celui à l’œuvre en Angleterre.

L’homme enfin. Louis XI est par­tie pre­nante de ce com­bat, et use de ses qua­li­tés humaines et poli­tiques pour par­ve­nir à ses fins. Sans aucune com­plai­sance pour le per­son­nage dont il décrit les fai­blesses et les tra­vers, Amable Sablon du Corail n’en trace pas moins un por­trait fas­ci­nant. celui d’un homme tou­jours anxieux, pas­sionné par son métier de roi, amou­reux de la poli­tique et du jeu qu’elle repré­sente. Un homme d’une piété pro­fonde, sans aucun doute sur son salut mais ter­ro­risé par la mort, atta­ché à la figure de la Vierge Marie mais sans pitié pour ses adver­saires, qu’il cher­cha sys­té­mi­que­ment à bri­ser. Un homme de son temps, collé aux pré­oc­cu­pa­tions maté­rielles, spi­ri­tuelles, poli­tiques de son époque. Le por­trait est admi­ra­ble­ment ciselé.

Cette bio­gra­phie rejoint donc celle de Paul Mur­ray Ken­dal dans la com­pré­hen­sion d’un homme qui demeure un des grands rois de France.

fre­de­ric le moal

Amable Sablon du Corail, Louis XI ou le joueur inquiet, Alpha/Humensis, 2023, 592 p. - 12,00 €.