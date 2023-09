Philippe Thirault & Marion Mousse, Bela Lugosi

Le superbe de l’horreur

Réunis pour la pre­mière fois, Phi­lippe Thi­rault et Marion Mousse relèvent un défi en pro­po­sant un roman gra­phique gla­çant et ludique, en réson­nance par­faite avec la per­son­na­lité de l’acteur Béla Lugosi.

Il fut décou­vert sous les traits bla­fards d’un vam­pire dans le film de Tod Brow­ning en 1931. De son vrai nom Béla Blaskó, l’acteur a incarné le comte Dra­cula comme per­sonne d’autre en ajou­tant à sa pres­ta­tion scé­nique l’accent de son pays d’origine, la Hongrie.

Le charme qui opéra dans ce film culte se retrouve dans ce livre qui rap­pelle la vie tumul­tueuse de ce comé­dien aussi volage que flam­beur. Il montre aussi com­ment celui qui fut réduit aux rôles d’épouvante som­bra dans la drogue et l’oubli après 5 mariages et plus de 110 films à son actif.

Les deux auteurs illus­trent com­bien Bela Lugosi reste un acteur phare de l’âge d’or hol­ly­woo­dien et le plus emblé­ma­tiques du cinéma d’horreur. Enterré avec sa cape noire dou­blée de rouge, Lugosi est devenu dès lors aussi immor­tel que Dracula.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Thi­rault & Marion Mousse, Bela Lugosi, Glé­nat, 2023, 144 p. — 16,00 €.