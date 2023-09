Marie Claude Kerrenneur et les surfaces — entretien avec l’artiste (Vinculos y Metatmorphosis)

Nul ne peut dire si le tra­vail pic­tu­ral de Marie Claude Ker­ren­neur tient à une irri­ta­tion ou à une caresse des sur­faces. Les deux sans doute et elle ne s’arrête pas en si bon che­min. Cher­cheuse plon­geant aux puits obs­curs des matières, elle les fait rejaillir quand elles sur­gissent à la lumière. Elles s’apparentent à un sen­ti­ment inconnu et à des formes de même qua­lité.

Orphée par­fois semble s’y tenir droit dans la com­pa­gnie de son âme refon­dée. Tableaux après tableaux, le regar­deur s’abandonne à l’errance par-delà son exis­tence là où du puits le plus pro­fond remonte à la sur­face ce qui au besoin crai­gnait d’être dévoilé mais qui s’achemine en pro­ve­nant d’un loin­tain stag­nant mais qui per­met de ne plus renon­cer à cer­taines espé­rances. Le tout, loin des che­mins tra­cés pour que, à par­tir des points de vue de la créa­trice, se dis­tinguent l’autre rive et tout ce qui s’étend dessus.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Le matin, j’ adore le chant des oiseaux , l’imprévu de la jour­née et les éven­tuels échanges, aller à mon ate­lier, mon petit paradis !

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Mes rêves d’enfant se sont faits réa­lité : voyages, voyages… éva­sion et aven­tures, décou­vertes du Monde.

A quoi avez-vous renoncé ?

A être neu­ro­chi­rur­gien ou chercheur.

D’où venez-vous et qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Je suis née dans un petit vil­lage du Nord de la France , famille médi­cale, parents aimants et très humains.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Aller contem­pler la mer, m’ y baigner.

Com­ment définiriez-vous votre tra­vail des sur­faces pic­tu­rales ?

Les effets de sur­face créés sont de per­pé­tuels essais , divers et variés , la surprise !

Quel poids repré­sente le passé dans votre oeuvre ?

Le passé pour moi est syno­nyme de bon­heur de la décou­verte, de liberté et de ren­contres fabu­leuses… Sac à dos à l’aventure … dor­mant chez l ‘habi­tant à Suma­tra, aux Célèbes et partout.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Je ne sais plus !!!



Et votre pre­mière lec­ture ?

“Le matin des magiciens.”

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’adore le jazz , le saxo­phone et tous les grands du jazz ! Les vois de Sarah Vau­ghan, d’Ella et bien d’autres qui nous transportent !

Quel est le livre que vous aimez relire ?

” De L’Ame ” de Fran­çois Cheng, ainsi que Prévert.

Quel film vous fait pleu­rer ? “Un homme et une femme”.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Je ne me regarde plus dans un miroir, Oh vieillesse ennemie !!!

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A personne.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

L’Asie, Paris et Venise.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Jean d’Ormesson, Hubert Reeves, Lydie Sal­vayre, Boris Cyrul­nik et j’en oublie ! Artistes : incon­di­tion­nelle d’Anselm Kief­fer, Tapiès, Nico­las de Stael.….….

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un billet d’avion et la Santé !!!

Que défendez-vous ?

Je défends la Liberté de par le monde, liberté de pen­ser, d’apprendre. Liberté de vivre, de crier et de pleurer !

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Temps de réflexion demandé…

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ? “

Je pense donc je suis??? Ou : Allez vous mourir ???

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

La vie existe t’elle après la Mort? ??

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­séés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 9 sep­tembre 2023.