Edizioni F. Conz, Editions by Francesco Conz 1972–2009 : A Catalogue Raisonné

Fran­cesco Conte l’esthète

Il s’agit du pre­mier cata­logue com­plet des édi­tions publiées par Fran­cesco Conz (1935–2010) entre 1972 et 2009. Ses port­fo­lios, grandes séri­gra­phies, objets sont parmi les édi­tions d’art les plus raf­fi­nées et les plus éla­bo­rées de la seconde moi­tié du XXe siècle.

Ami et mécène des actio­nistes vien­nois, des artistes de Fluxus, ainsi que de la poé­sie concrète et du let­trisme, Fran­cesco Conz était un col­lec­tion­neur obses­sion­nel ouvert à tous les arts. Pour lui, l’hospitalité, la magie de la com­mu­nauté et le res­pect de l’œuvre d’art étaient plus impor­tants que toutes les aspi­ra­tions commerciales.

Ses plus de 500 édi­tions sont le reflet de ses pas­sions et consti­tuent un mémo­rial à l’art des avant-gardes. Et des textes de contem­po­rains comme ceux de Ali­son Knowles, Dick Hig­gins, Milan Knižak, Nicho­las Zur­brugg entre autres accom­pagnent ce cata­logue rai­sonné riche­ment illustré.

jean-paul gavard-perret

Edi­zioni F. Conz, Edi­tions by Fran­cesco Conz 1972–2009 : A Cata­logue Rai­sonné, Hatje Cantz, Ber­lin, 2023, 800 p. - 72,00 €.