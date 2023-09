Claude Viallat, Quelques pas de côté (exposition)

Tours de détours

Claude Vial­lat dévoile chez Tem­plon Bruxelles une ving­taine de nou­velles toiles réalisées entre 2022 et 2023. Il conti­nue l’exploration des limites de la pein­ture abs­traite, en déclinant un motif à l’allure d’osselet sur une large variété de tis­sus ou bâches, accrochés de façon libre. Mais ici un pas de plus est entamé : le motif est comme débordé par ses fron­tières et cer­tains de ses élé­ments disjoints.

Faisant voir à par­tir de la toile ce qu’elle montre elle-même, Vial­lat déploie son acte poé­tique construit sur l’exécution de la répé­ti­tion de motifs mais en l’élargissant. Trans­cen­dant désor­mais les limites du sup­port, le peintre y intro­duit des formes qui s’abîment en lui afin qu’un pas­sage ait lieu.

Une faille est donc intro­duite dans « l’objet – toile », sans inter­rup­tion et afin que l’imaginaire porte à faux. La toile gagne alors en ouver­ture dans les tra­cés et les cou­leurs comme si la main du peintre les façon­nait « aveu­glé­ment » pour les faire appa­raître autrement.

L’artiste crée un court-circuit dans l’étendue pro­fane et débouche vers une autre spa­tia­lité à tra­vers un maillage. Entre le réel tri­vial et la poé­sie pure, Vial­lat intro­duit son fétiche, son simu­lacre. Manière de jouer avec le prin­cipe de réa­lité pour faire glis­ser en celui de plai­sir par l’effet de répé­ti­tion, l’effet « papier-peint ».

Un tel tra­vail ne repré­sente pas un simple exer­cice de style : c’est une manière de faire sur­gir une réa­lité plus « express ». Entre le sym­bo­lique (motif répété) et le fan­tas­tique (pein­ture) il offre un trai­te­ment alchi­mique, avé­ne­men­tiel. C’est sa manière à pro­pre­ment par­ler de « mettre le paquet », de recy­cler et de per­ver­tir la com­mu­ni­ca­tion dont la pein­ture par son rôle est non seule­ment le sym­bole mais le vecteur.

jean-paul gavard-perret

Claude Vial­lat, Quelques pas de côté, Tem­plon Bruxelles, du 7 sep­tembre au 4 novembre 2023.