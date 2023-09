Mylène Vignon prune de Cythère — entretien avec l’artiste (Les belles canapéennes)

Mylène Vignon cultive le bon genre et le dis­rup­tif, la classe et ce qui fait bou­ger les lignes. Prous­tienne et ama­trice d’Arrabal, elle unit leurs deux humours. Et elle sait qu’il existe au moins deux sortes de sucre­ries. Celles qui écœurent par abon­dance de glu­cides et celles qui — ne man­quant pas de sel — font la folie du sage et du pas sage. Bref, elle reste de celles qui ne comptent pas pour des prunes même lorsqu’elles se font, comme une telle créa­trice, mira­belles parmi les belles.

Dans un de ses textes — car elle est aussi poète — elle écri­vait, à juste titre :“Allon­gée nue sur une tarte / En forme de sofa / Dans un par­fum de volupté/ Vanillé /Je suis la prune/ Aux tendres val­lons dorés / Bien sucrés”. Elle est bien prune de Cythère et son œuvre de plas­ti­cienne le prouve.

Chez elle, pas de grève de la faim, che­min de cal­vaire ou patères aus­tères. Tout est bon afin de ne pas vivre face contre terre ‚sinon pour y cher­cher des fleurs du secret et des truffes — au cho­co­lat bien sûr. Mais pas que.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Mon pre­mier café vers 6h (par­don à mes voi­sins pour le doux son du mar­teau piqueur de la machine)

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je ne cesse de les réa­li­ser de jour en jour…

A quoi avez-vous renoncé ?

Mon mariage pour des rai­sons de dif­fi­cul­tés de ges­tion affec­tives anti­no­miques avec les artistes



D’où venez-vous ?

Je viens d’un pays où l’on écri­vait à l’encre vio­lette avec des pleins et des déliés, un pays où le dic­tion­naire ne s’appelait pas Google, un pays qui pour­rait se nom­mer You­kali.



Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ? L’Art



Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ? L’art, encore



Com­ment définiriez-vous l’érotisme de vos col­lages ?

Je ne le défi­nis pas, car il existe tout sim­ple­ment quelque part en moi, dixit mes lec­teurs et amis



Quelle influence les théo­ries lit­té­raires (ou autres) ont sur lui ?

Elles sont liées



Quel poids repré­sente le passé dans votre oeuvre ?

Plu­tôt qu’un poids, c’est sur­tout la musique de mes sou­ve­nirs les plus heu­reux qui me guide



Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Celle de ma mar­raine, chan­teuse lyrique, pen­chée sur mon ber­ceau



Et votre pre­mière lec­ture ?

Étran­ge­ment, à 8 ans j’avais trouvé dans la biblio­thèque de mes parents ” L’Amant de Lady Chat­ter­ley”! Je n’y com­pre­nais rien du tout, mais j’adorais le pas­sage où le mon­sieur dépo­sait des fleurs sur la toi­son de la dame… c’était une jolie image



Quelles musiques écoutez-vous ? Mozart en boucle



Quel est le livre que vous aimez relire ? Proust, “La Recherche du temps perdu“



Quel film vous fait pleu­rer ?

“Le vieux fusil” de Robert Enrico



Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Moi façon Andy Warhol.



A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Per­sonne! J’ai même envoyé une lettre au Pape à pro­pos de Marie-Madeleine



Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Bal­bec.



Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

George Sand, Jacques Pré­vert, Colette, Sarah Bern­hardt, Judith Gau­tier



Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Encore une belle carte de Fer­nando Arra­bal.



Que défendez-vous ?

L’art contem­po­rain émergent, sous toutes ses formes (Sai­sons de Culture existe pour eux)



Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Je confirme !!!



Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

J’adore !



Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Mes pro­jets : un Lepo­rello à paraître en octobre aux Édi­tions Cahiers du Temps, sur un poème de George Sand, “Aurore”.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 7 sep­tembre 2023.

(photo de l’artiste par Woy­tek Konarzewski)