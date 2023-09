Gabriele Calvisi, La luce delle Clarisse

Paysages inté­rieurs

Gabriele Cal­visi ouvre ici un monde par­ti­cu­lier même si, au fil de l’histoire de la pein­ture, de la sculp­ture et de la pho­to­gra­phie, il a tra­versé les siècles. L’artiste nous fait péné­trer dans un couvent de reli­gieuses — celui de Santa Chiara Oris­tano.

Entre mys­tique et réa­lisme, les pho­to­gra­phies per­mettent de tou­cher à un monde clos et habité. Cal­visi pousse ainsi plus loin sa réflexion sur la vie de groupe comme sur la soli­tude et sur l’un de ses plus intri­gants corol­laires : la contemplation.

Dans un tel lieu, celui qui observe pour créer se tient sus­pendu hors du temps dans une inti­mité et un rap­pro­che­ment aussi vaste qu’il est pos­sible en un tel lieu d’observance. S’y découvrent des inté­rieurs du cloître mais sur­tout les reli­gieuses plon­gées dans la séré­nité et par­fois la dou­leur de la vieillesse, comme dans la prière et le tra­vail quo­ti­dien.

La contem­pla­tion reli­gieuse est dou­blée ici par une autre qui gagne le regar­deur. Il finit fas­ciné et saisi par de telles images. Elles sont sidé­rantes de beauté, si bien que cha­cun peut se deman­der si, véri­ta­ble­ment, il peut s’en main­te­nir à distance.

N’y a-t-il pas là le reflet de l’intérieur et le fruit de la conscience ? En tout état de cause s’impose, se donne et s’incarne la fini­tude des êtres et leur croyance en l’au-delà.

Dans l’instant même où l’image est sai­sie, le dehors et le dedans se condensent l’un l’autre et tendent à l’introspection. Appa­raît ainsi le ter­ri­toire pro­pice voire idéal à la transcendance.

jean-paul gavard-perret

Gabriele Cal­visi, La luce delle Cla­risse, Edi­zioni Monas­tero Santa Chiara Oris­tano, Oris­tano, 2022, 144 p. — 30,00 €.