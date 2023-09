Jonathan Meese, Doctor-Doc-Dr — High Noon is back ! (Wonderland de Large) (exposition)

Dans tous ses états

Pour sa nou­velle expo­si­tion, Meese dévoile une série ori­gi­nale fon­dée sur le conte de fées, la légende, le mythe, le héros. Et ce, au sens large puisque cela inclut autant Alice au Pays des Mer­veilles que Par­si­fal de Richard Wag­ner. Mais il y a aussi Le Magi­cien d’Oz, Le Petit Cha­pe­ron Rouge, Les Trois Petits Cochons, les Schtroumpfs, Le Monstre du Loch Ness, Fantômas.

Tous ces héros deviennent les figures de proue d’une nou­velle vision de l’art là où la pein­ture prise de folie devient autant dégou­li­nante qu’échevelée pour incar­ner des visions de l’enfance et des appels aux chamboulements.

Preuve que pour Meese contes et légendes nour­rissent autant l’imaginaire col­lec­tif que sa propre ins­pi­ra­tion. L’artiste conti­nue à mêler expres­sion­nisme et action­nisme dans divers genres plas­tiques : de la pein­ture à la sculp­ture, en pas­sant par l’installation et la per­for­mance.

La créa­tion com­bat chez lui tout confor­misme, elle casse appa­rence des pou­voirs. Il s’agit de les rem­pla­cer par un art hors de ses gonds.

jean-paul gavard-perret

Jona­than Meese, Doctor-Doc-Dr — High Noon is back ! (Won­der­land de Large), Gale­rie Tem­plon, 30 rue Beau­bourg, Paris 3e, du 2 sep­tembre au 14 octobre 2023.