Édouard Chalamet, Reliques d’un monde vacant

Je est un autre

Se tour­nant en nar­ra­teur, Édouard Cha­la­met ramène à nous les “mémoires” de celui qui, dit-il, “a cer­tai­ne­ment existé, par moments.” Il se nomme Eliot Sauls et, comme son nar­ra­teur voire son auteur, il semble n’avoir vécu qu’à l’occasion.

Entre autres par celle de brèves ren­contres dont il avoua au nar­ra­teur que “cer­taines phrases adven­tices pour­raient bien être le sceau, l’œil, ou peut-être la clef.” C’est pour­quoi celui-ci rap­porte dans ce livre “ses notes, des restes insi­gnifiants, et leur a bri­colé une sorte de reliquaire.”

Mais il y a fort à parier qu’entre les deux hommes il n’y a plus qu’une ren­contre : à savoir un miroir voire une fusion. Si bien que cet ensemble de courtes proses, anec­dotes, phrases et gestes épars invente une vie dont le lec­teur ne sait plus à qui elle appar­tient.

Mais l’éditeur nous guide sur un autre che­min : cela pour­rait for­mer une sorte de Vie de Saint mais “d’un saint sans dieu, sans grâce ni des­tin par­ti­cu­liers”. D’où son inté­rêt car rien n’est plus pas­sion­nant que l’existence d’un homme sans qua­lité — et les romans et pièces de théâtre de Beckett nous l’avaient déjà montré.

Et celui qui est ori­gi­naire de Gas­pé­sie et qui avait déjà pro­posé l’édition cri­tique de la cor­res­pon­dance entre André Sua­rès et Gabriel Bou­noure (Gal­li­mard, 2023), publie ici un pre­mier livre à l’éclat sin­gu­lier.

Y jaillissent les lézardes d’une vie de celui qui s’abandonne à “l’éminence des choses vaines”. En congé des affaires consi­dé­rées comme cou­rantes, cet homme nous livre ici son “conte moral” à la Roh­mer. Néan­moins comme chez le cinéaste, celui-ci ne pos­sède rien de moral ou d’immoral et, de fait, il s’agit à peine un conte mais plu­tôt du récit lacu­naire d’une vie qui reste du même tabac avant de par­tir en fumée.

jean-paul gavard-perret

Édouard Cha­la­met, Reliques d’un monde vacant, fron­tis­pice et inter­ca­laires de Pierre Ale­chinsky, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, sep­tembre 2023, 112 p. — 22,00 €.