Danielle Berthet & Françoise Roueff, …ne garde que les silences… (exposition)

Echos

Par frag­ments, sur­faces, épis­sures, Danielle Ber­thet et Fran­çoise Roeff créent des échos afin que le silence parle en noir de la lumière à l’ombre. La nuit des mots se sus­pend à de tels rivages.

Ils ourlent ce qui doit être nommé mais ne peut se dire. Le regard s’y enfonce où tout se perd en ellipses et laps pareils à une pluie d’oiseaux brû­lés. Le regard prend en compte ce qui reste. Il médite une fois de plus l’épars et le dis­joint pour les rejoindre

Se fran­chissent de tels seuils de vibra­tion. Ce qui est du lan­gage n’est plus mots mais images. Elles vont vers le cou­chant et se consument comme des torches d’obscure lumière.

jean-paul gavard-perret

Danielle Ber­thet & Fran­çoise Roueff, “…ne garde que les silences…”, Gale­rie Chap­paz, Tré­vi­gnin, du 15 sep­tembre au 15 octobre 2023.