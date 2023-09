Céline Cerny & Line Marquis, Le feu et les oiseaux. Talisman pour le monde qui viendra

his­toires pour dor­mir plus tard

Après “On vous attend” (2019), une nou­velle col­la­bo­ra­tion réunit l’autrice Céline Cerny et l’artiste Line Mar­quis. “Le feu et les oiseaux” est, dit l’éditeur et non sans rai­son, un “talis­man, reflet du désir ardent d’offrir d’autres mondes pos­sibles.“

En une suite de frag­ments adres­sés à la per­sonne aimée, s’entremêlent des réflexions sur notre lien au règne ani­mal et notre passé le plus loin­tain. De même que sur sur l’espoir d’une flui­dité des genres, la place de l’imagination et le pou­voir des his­toires dans nos vies.

Face à l’anxiété latente pro­vo­quée par l’état du monde tel qu’il nous est rap­porté, Céline Cerny et Line Mar­quis com­posent un recueil d’incantations et d’images qui annonce com­bien, dans le monde d’après, nous serons obligé de chas­ser les papillons sombres de la dou­leur à coup d’histoires à dor­mir debout.

Les créa­trices s’efforcent de contrer la mise en scène des dys­to­pies qui essaiment par un ima­gi­naire rési­lient. En réso­nance aux textes de Céline Cerny, les pein­tures de Line Mar­quis ouvrent un uni­vers abîmé mais aussi ras­su­rant et flam­boyant, reflet du désir ardent d’offrir d’autres mondes possibles.

jean-paul gavard-perret

Céline Cerny & Line Mar­quis, Le feu et les oiseaux. Talis­man pour le monde qui vien­dra, art&fiction, Lau­sanne, 2023, 27 CHF.