Guido Gazzilli, Home is Home (All Alone)

“Inso­li­tudes”

Guido Gaz­zilli est né à Rome en 1983. Il construit une œuvre sur l’identité et les condi­tions de l’être humain, à tra­vers des récits per­son­nels et sub­jec­tifs.

“Home is Home (All Alone)” est un jour­nal en images de sa recherche au long cours. Sur­gissent des his­toires de lieux et de per­sonnes dans des mondes dif­fé­rents et une société dont il explore les rela­tions, les moments pri­vés, la soli­tude, les abus, l’amour, la vie noc­turne, la musique .

Il a col­lecté des tem­pêtes et des rêves. Cette col­lec­tion d’images parle de la recherche d’une défi­ni­tion de l’identité et de l’inévitabilité d’en prendre conscience dans un monde inter­con­necté mais où les êtres res­tent fon­da­men­ta­le­ment seuls.“Les lieux et les per­sonnes que j’ai ren­con­trés au cours de ma vie m’ont appris ce qu’est la ville refuge, refuge des sens, du chaos de l’expérience urbaine”, écrit-il.

Il ne faut pas cher­chez un tel refuge ailleurs. C’est la “ruche” qui accueille et nour­rit les “ani­maux noc­turnes” dont le pho­to­graphe ita­lien montre visages, corps, ombres, pro­fils avec un regard rigou­reux.

Selon lui, sor­tir de la soli­tude est vain mais il faut ten­ter de le faire au milieu de la fré­né­sie urbaine voire de son apo­ca­lypse en cours.

jean-paul gavard-perret

Guido Gaz­zilli, Home is Home (All Alone), Keh­rer Ver­lag, 2023, 184 p. — 40,00 €.