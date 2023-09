Barthelemy Toguo, Water is a Right (exposition)

Eau de vie

Barthé­lémy Toguo est né au Came­roun en 1967. Entre 1989 et 1993, il pour­suit des études d’arts plas­tiques d’abord à l’école des Beaux-Arts d’Abidjan puis à celle Gre­noble et enfin à la Kuns­ta­ka­de­mie de Düs­sel­dorf. Quoique devenu citoyen fran­çais, Bar­thé­lémy Toguo reste pro­fon­dé­ment enra­ciné dans sa terre pre­mière. Il y retourne très régu­liè­re­ment. Il y a créé la fon­da­tion “Band­joun Sta­tion” des­ti­née à accueillir en rési­dence artistes et cher­cheurs pour déve­lop­per des pro­po­si­tions en adé­qua­tion avec la com­mu­nauté locale.

L’art de Bar­thé­lémy Toguo a sus­cité beau­coup d’intérêt ces der­nières années. Ses œuvres ont rejoint les col­lec­tions de plu­sieurs ins­ti­tu­tions pri­vées et publiques en Europe et aux États-Unis. La Gale­rie Lelong & Co. pré­sente “Water is a Right”, sorte de “rêve” pour décou­vrir des oeuvres inédites, conçues pour l’exposition dans le cadre d’une rési­dence au Musée Picasso de Barcelone.

Des pois­sons et oiseaux s’y côtoient en tableaux, sculp­tures aux formes douces et fluides. “En pre­nant la mesure du pro­blème actuel du manque d’eau potable dans plu­sieurs endroits en Afrique et dans le monde, j’ai décidé de trans­for­mer l’espace d’exposition en un envi­ron­ne­ment aqua­tique”, écrit celui qui y découvre un monde doux. Pour preuve : “Le rêve de tom­ber dans l’eau plu­tôt que sur un rocher pro­voque plus de séré­nité”, ajoute-t-il, non sans humour.

Inquiet pour cette richesse qui devrait être un droit pour tous, il en rap­pelle de manière poé­tique et visuelle le manque. Toguo montre aussi com­ment construire une per­cep­tion par­ti­cu­lière du réel en des élé­ments épars-disjoints aqua­tiques qu’il ras­semble. Ils montent de l’eau vers le ciel en une élé­va­tion plus élé­men­taire que mys­tique.

Le tout pour une recherche exis­ten­tielle dont une telle série devient la méta­phore bleue.

jean-paul gavard-perret

Bar­the­lemy Toguo, Water is a Right, Lelong and Co, du 7 sep­tembre au 7 octobre 2023.