Wilfrid Lupano & Ohazar, Vikings dans la brume — t.02 : “Valhalla Akbar”

En pleine décons­truc­tion de certitudes

Reidolf et sa féroce tribu de Vikings sont repar­tis piller la Nor­man­die. Mais le raid n’est pas spé­cia­le­ment glo­rieux. De plus, il pleut sans cesse et il fait très froid. Comme ils viennent à une date régu­lière, les habi­tants pra­tiquent une sorte de poli­tique de la terre bru­lée. Pour ne pas reve­nir bre­douille, Rei­dolf décide de s’attaquer au vil­lage de Trou­labbé, en cours de for­ti­fi­ca­tion.

Une mau­vaise inter­pré­ta­tion du mot fils amène Gund­war, son gar­çon grin­ga­let, à se mesu­rer à un colosse. Il sort vain­queur du com­bat, mais la ran­çon étant inexis­tante, ils prennent l’abbé, devenu évêque, pour le vendre comme esclave. Et Rei­dolf, déjà bien désta­bi­lisé lors des ren­contres pré­cé­dentes avec cette reli­gion, en prend encore une couche. Il est effaré quand l’évêque lui révèle que, dans son para­dis, il n’y a pas de ban­quet comme celui offert par Odin, qu’il n’y a rien à bec­que­ter… pour l’éternité.

Le retour est piteux. Aussi, quand Kri­vik, un autre chef viking, revient d’une terre mira­cu­leuse où les richesses coulent à flots, où le temps est tou­jours beau, Rei­dolf doit se rendre à l’évidence, l’ère des raids héroïques et lucra­tifs est pas­sée. Il faut faire du com­merce. Cap sur Lix­bura (Lis­bonne), sur le cali­fat d’Al Andalus…

Wilfrid Lupano mul­ti­plie les gags, mal­mène Rei­dolf phy­si­que­ment, le bous­cule dans ses cer­ti­tudes. Si celui-ci s’interroge beau­coup lors de ren­contres avec des chré­tiens et leur fils cru­ci­fié, il se retrouve confronté au pro­phète des musul­mans. Et ce der­nier, comme le pré­cé­dent, veut le mono­pole de la vérité. Il pro­pose une civi­li­sa­tion où les opi­nions des vikings peuvent se retrou­ver, mais où la reli­gion efface encore et tou­jours un ban­quet comme celui d’Odin.

Le com­merce appelle une autre forme de raid où les dif­fé­rends, litiges et autres dif­fi­cul­tés ne se résolvent pas à coups de hache, même s’ils sont bien pré­sents. Si Wil­frid Lupano retient une société viking qu’il confronte à de nou­veaux cou­rants de pen­sées, de nou­velles façons de rai­son­ner, ses raille­ries concernent bien évi­dem­ment notre société occidentale.

Les auteurs retiennent la forme de strips de six cases, une forme lit­té­raire et gra­phique plus en usage dans les jour­naux et revues, peu uti­li­sée direc­te­ment en album. Cepen­dant, cette pré­sen­ta­tion per­met des gags per­cu­tants, une défer­lante de situa­tions comiques, de scènes impro­bables, magni­fiées par des dia­logues étin­ce­lants.

L’album se com­pose de cinq livres et chaque strip est défini par un titre très suggestif.

La mise en images, des­sin et cou­leur, est assuré par Oha­zar. Avec un des­sin cari­ca­tu­ral, quelques traits pour défi­nir des sil­houettes, il uti­lise la ges­tuelle pour faire res­sen­tir émo­tions et sen­ti­ments. Il use de toutes les pos­si­bi­li­tés offertes par ce type de gra­phisme, de l’efficacité induite, tant pour ses pro­ta­go­nistes que ses décors.

Un second tome aussi bien réussi que le pre­mier, une belle révé­la­tion tant scé­na­ris­tique que gra­phique. À dévo­rer sans modération !

serge per­raud

Wil­frid Lupano (scé­na­rio) & Oha­zar (des­sin et cou­leur), Vikings dans la brume — t.02 : Val­halla Akbar, Dar­gaud, août 2023, 64 p. –14,00 €.