Mince !

Manger n’est pas neutre, faire l’amour non plus. Sur­tout pour une femme dont les deux actes sont entou­rés de sym­boles et de tabous. “Faire ban­quette” implique pour elles tout une théâ­tra­lité de jeux de gour­man­dise mais autant d’observance.

Il faut trou­ver le plai­sir du sexe comme de la nour­ri­ture au-delà des pres­crip­tions, injonc­tions et tabous flé­chés par les hommes et les sub­ter­fuges que l’auteure exprime avec finesse, humour et intel­li­gence dans sa fiction.

Elle sou­ligne com­bien le cadre mas­cu­lin régit — en une sorte de guerre tacite des deux sexes — désir et plai­sir selon une mani­pu­la­tion qui oblige la femme aux puri­ta­nismes (sauf pour celles à qui on demande la débri­der des ins­tincts pour des liai­sons dan­ge­reuses).

Sou­vent les femmes dans ces deux dégus­ta­tions doivent d’une cer­taine façon se cacher pour jouir et attendre par­fois que l’alter ego ait, d’une façon ou une autre, dis­paru. Car un tel aban­don génère une per­tur­ba­tion chez ceux qui “baisent et mangent équi­li­brés” ou non mais ne per­mettent en rien des écarts lors de leur consom­ma­tion et au regard de leurs com­pé­tences (ou non).

Dans ce roman, les places du sexe et celle de la nour­ri­ture sont à la fois iden­tiques et inver­sées. C’est comme si le sexe ryth­mait les jour­nées de tous, tan­dis que la nour­ri­ture était une affaire de l’intime, d’amants, qu’il faut taire et qui font rou­gir.

Reste pour les femmes sou­vent dans les deux cas une culpa­bi­lité que leur com­pa­gnon ignore. Il leur impose la mai­greur tout en disant n’apprécier, en hypo­crite, que les rondes en tant que leurs par­te­naires sexuelles et sociales.

jean-paul gavard-perret

Juliette Oury, Dès que sa bouche fut pleine, Flam­ma­rion, 2023, 272 p. — 19,00 €.