Robin Kid, Kingdom of ends (exposition)

Etrange est la “dys­to­pie” (par effet retour qui la ren­force) de Robin Kid pour sa deuxième appa­ri­tion à Paris à la gale­rie Tem­plon. « King­dom of Ends» inves­tit l’ensemble de la gale­rie afin de créer une expé­rience immer­sive qui lie la pein­ture, la sculp­ture et l’installation autour d’un mobile haut de deux étages.

À par­tir de la puis­sance d’images fon­da­trices pro­duites en masse qui illus­trent notre enfance com­mune, l’artiste réflé­chit sur la notion des sou­ve­nirs per­son­nels et col­lec­tifs en les met­tant en “formes” pour évo­quer les sen­ti­ments d’incertitude mais aussi d’espoir et les rêves les plus naïfs amas­sés durant l’enfance et l’adolescence mais peut-être pour rien.

Influen­cée par les “Com­bines” de Robert Rau­schen­berg et les œuvres de Jim Dine des années 60, l’exposition « King­dom of Ends » est com­po­sée d’œuvres hybrides qui deviennent des publi­ci­tés à la fois accro­cheuses et mena­çantes. Elles évoquent sou­vent une nos­tal­gie dou­lou­reuse en remon­tant un temps perdu et des lieux dont nous sommes deve­nus les exilés.

jean-paul gavard-perret

Robin Kid, King­dom of ends, gale­rie Tem­plon, Paris, du 2 sep­tembre au 21 octobre 2023.