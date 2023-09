Francesco Mercadante, C’est l’été

Plages en carabistouille

Le réel (char­nel, sen­sible, éro­tique) est méta­mor­phosé par cette trans­po­si­tion pho­to­gra­phique. Elle fait mine d’accéder tant à l’existence sym­bo­lique qu’à la déréa­li­sa­tion du monde dans la coa­gu­la­tion des représentations.

Il ne s’agit plus de visions mille fois ren­con­trées mais de pro­duc­tions désta­bi­li­sant le prêt-à-voir. Mer­ca­dante fait preuve d’un ima­gi­naire plus radi­cal que jamais sans ce gon­fle­ment agres­sif des plu­mages for­mels excep­tion­nels.

L’artiste, face aux têtes molles de la pho­to­gra­phie, livre ainsi un com­bat qui n’est pas seule­ment celui de coqs.

Se res­sent l’amour des plages, non sans une cer­taine déri­sion dont chaque pho­to­gra­phie sert de miroir. Que pouvons-nous y contem­pler ? La ques­tion reste ouverte dans cette hybri­da­tion presque far­cesque et cap­su­lée afin de mon­trer la chair cou­veuse, la chair qui attend. Sans doute tou­jours intime et qui révèle en dedans un désir (quel qu’en soit le genre) trop grand.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Mer­ca­dante, C’est l’été, L’oeil de La Pho­to­gra­phie, Paris, sep­tembre 2023.