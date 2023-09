Pierre Escot, Carmin profond

Le nou­veau spatialiste

Il est beau­coup de manières de mon­ter une expo­si­tion. Pierre Escot le prouve en la dépla­çant sous for­mat de livre. Mais en rien ouvrage d’images. Ce n’est donc pas un cata­logue rai­sonné ou rai­son­nable mais un objet à part entière et com­plè­te­ment altier et plein d’humour au second degré dans son défi.

L’auteur recom­pose un par­cours là où les mots rem­placent les tableaux et leurs cou­leurs. Mais il y a plus car, édité en en noir sur fond blanc selon la for­mule clas­sique et tout livre, Escot fait sur­gir en néo-spatialiste le jeu des formes et leurs rythmiques.

Une telle poé­sie inven­tée jadis par Pierre Gar­nier et proche de la poé­sie concrète prouve com­ment le texte et son gra­phisme se conjuguent à tra­vers une série de repré­sen­ta­tions abs­traites.

Toute la den­sité de la pein­ture et sa cou­leur prend place entre les vides et les pleins de chaque page par­fois satu­rée de mots, par­fois sou­mise à un quasi désert verbal.

jean-paul gavard-perret

Pierre Escot, Car­min pro­fond, Édi­tions Vroum, sep­tembre 2023, 156 p. — 24,00 €.