Joseph Nosarzewski, Hans Bellmer

Sésame ouvre-toi

L’his­toire de Hans Bell­mer com­mence lorsque, devant la porte de la chambre inter­dite, “Hans connaît l’angoisse exquise, celle du contre­ban­dier novice “hési­tant au pied d’un talus fron­tière, celle d’Ali Baba gorge nouée avant de pro­non­cer le sésame, ou celle de l’épouse de Barbe-Bleue qui serre dans son poing la petite clé du cabi­net mau­dit.“

La ten­ta­tion est déjà là. Et sou­dain,“Sur une pile de draps une pou­pée en robe de den­telle sem­blait dor­mir depuis long­temps.” la dor­meuse l’éveille et d’une cer­taine manière, lui, ne trou­vera plus le sommeil.

Ainsi va s’ouvrir une grande his­toire de l’art. Celle de des­sins magis­traux et de gra­vures pro­di­gieuse mais qui effraient le com­mun des mor­tels. Ce sont là le cruel tré­sor et héri­tage de Bell­mer.

Joseph Nosar­zewski — à tra­vers une col­lec­tion d’image de l’artiste et de ses oeuvres — en donne une superbe poé­tique. Il avance près du corps fémi­nin –comme l’auteur le sou­ligne — pas à pas, ouvrant l’une après l’autre ses propres portes de l’espérance et de l’angoisse dans le sor­ti­lège des formes et des signes où jaillit le para­dis secret de l’enchantement

Exit madones, fer­mières, ser­vantes ou baronnes, pour des femmes qui font suivre un che­min com­plice mais, et contrai­re­ment à ce qu’on dit, à “l’écart des tapis car­mins / Pour pieds frô­leurs chaus­sés de vices.”. De telles femmes ont “les pieds tout près du cœur / Quand ils dansent sous les orages / Quand ils cherchent le vrai bon­heur /Sur un che­min près des nuages”.

Et un tel livre leur rend hom­mage comme il per­met la plus belle approche d’un tel artiste.

jean-paul gavard-perret

Joseph Nosar­zewski, Hans Bell­mer, Edi­tions Douro, Paris, sep­tembre 2023, 90 p.