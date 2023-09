Sextile, Push

Climax Elec­tro

Sextile avec Push crée une musique entê­tante et envoû­tante. Le syn­thé en ses grin­ce­ments et ses jeux de répé­ti­tion agré­men­tés (si l’on peut dire) d’une gui­tare élec­trique aux secousses aigues crée une dyna­mique et des BPM plus rapides. Le tout vers une direc­tion tou­jours plus sauvage.

Enre­gis­tré à Yucca Val­ley, l’album rebon­dit sans cesse vers la dance music hard­core, avec les carac­té­ris­tiques de la drum & bass et de la trance. Rien d’a-priori vrai­ment neuf mais pour­tant des explo­ra­tions sonores sont bien là. Et effi­cientes. Le tout dans l’envoûtement de rythmes syn­co­pés qui jouent de l’effet de boucles.

Une série de mor­ceaux poly­ryth­miques conta­gieux jaillissent pour la fête la plus exu­bé­rante et débor­dante qui soit sous le soleil cali­for­nien. Les sons intenses, hyp­no­tiques et sci-fi reflètent une myriade d’influences.

jean-paul gavard-perret

Sex­tile, Push, Sacred Bones Records / Modu­lor, sep­tembre 2023