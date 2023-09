Massimo Boffa, Diario su tela

Avec le temps

Le monde poé­tique de Mas­simo Boffa passe par une pein­ture « écrite avec du lapis » et un tra­vail de mémoire des sou­ve­nirs, affects, per­son­nages et lieux. A par­tir des traces mini­males des cir­cons­tances, pay­sages et exis­tences il dis­tille le motif d’une poé­sie au trait impeccable.

Boffa peint de petites œuvres en des nuances claires et lumi­neuses et des volumes solides sans ambi­guïté. La clarté est consi­dé­rée chez lui comme la pre­mière valeur. A ce titre ses oeuvres cap­tivent par la clarté, la pré­ci­sion for­melle et le voile de mélan­co­lie qui accom­pagne tou­jours le passé.

Et ce, avec la conscience d’un temps épuisé sur lequel il n’est plus pos­sible d’agir.

jean-paul gavard-perret

Mas­simo Boffa, Dia­rio su tela, Cor­siero Edi­tore, Reg­gio Emi­lia, 2023, 52 p. — 15,00 €.