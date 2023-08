Sylvain Runberg & Grun, Space Relic Hunters

Une guerre reli­gieuse interplanétaire

Il y a deux cents ans, quatre dieux créent l’ordre du Pan­théon, ins­taurent la Grande Renais­sance et imposent leur reli­gion comme la seule et unique. Pour ce faire, et conver­tir en masse, ils ins­tallent les légions pan­théistes char­gées d’éradiquer toutes les autres croyances.

Jusque-là, on ne peut pas taxer Syl­vain Run­berg d’une ima­gi­na­tion débor­dante car n’est-ce pas ce que font la quasi-totalité des reli­gions : impo­ser, par tous les moyens, leurs dogmes ? Mais, il se réserve !

Puis, et c’est là où le scé­na­riste met en œuvre son ima­gi­na­tion fer­tile, la séré­nité appa­rente se fis­sure. Ces dieux semblent avoir un souci avec un bio-grimoire qu’ils font recher­cher acti­ve­ment depuis leur ins­tal­la­tion, jusque-là, sans suc­cès. Paral­lè­le­ment, la nou­velle traque amène le trio dans une zone si dan­ge­reuse de la galaxie qu’elle a été, depuis tou­jours, évitée.

Dans un astro­bar, Lit­tle Mer­cur déclenche une bagarre en insul­tant la chan­teuse pour que Xia puisse s’emparer, dans le sous-sol, du cer­veau de Per­oïd, le plus honoré des saints ake­naïdes. Ils sont chas­seurs de reliques, les meilleurs, disent-ils.

Au cœur de l’Olympus, le divin Qua­tuor — Jupi­ter, Vénus, Are­sia et Cha­ron – fait part de son mécon­ten­te­ment à la géné­rale Zis­ca­rod, chef suprême des légions pan­théistes. Il reste encore trop, à leurs yeux, de déser­teurs et de tra­fics de reliques. Ils se sont impo­sés comme les seuls dieux dans la galaxie, anéan­tis­sant les 1863 reli­gions. Mais, ils ne sup­portent pas qu’il reste quelques mil­lions d’impies sur les 670 mil­liards de sujets.

Alors que Xia et Lit­tle Mer­cur feraient bien une pause, un nou­veau client, Sir Oura­nos, les appâte avec la pro­messe d’une énorme prime. Sur le lieu de rendez-vous, le duo est sur­pris par l’arrivée d’un colosse. Il est imposé par le client, comme la pré­sence d’un droïde pour vivre en direct leur avan­cée, et pré­senté comme un ex-centurion du Pan­théon.

Mais, pour une somme pareille, la relique doit être bien dif­fi­cile à atteindre. Et le trio, s’il sur­vit, ne sera pas au bout de ses surprises…

Si le récit est une suite d’actions toniques où les héros font face à des dan­gers de toutes natures, le scé­na­riste concocte un com­plot cos­mique abso­lu­ment remar­quable. Il ins­tille un nombre consé­quent de réflexions sur l’univers reli­gieux, sur la variété des croyances, sur la volonté de domi­na­tion allant jusqu’à l’instauration d’une dic­ta­ture féroce.

Dans ce récit de science-fiction, coha­bitent humains, aliens et huma­nos, tous hauts en cou­leurs. Le scé­na­riste intègre une belle part d’humour, que ce soit dans les dia­logues cise­lés, dans des réflexions caus­tiques. Il fait de son héroïne une adepte de la déesse Meta­vrilla dont l’influence n’est sen­sible qu’après l’absorption mas­sive de liqueurs “sacrées”. Les adeptes meurent en masse d’une cir­rhose du foie.

Chaque planche des­si­née et mise en cou­leurs par Grun est un véri­table tableau. Il offre des vues épous­tou­flantes de l’espace, fait preuve d’une ima­gi­na­tion phé­no­mé­nale pour créer des vais­seaux, une faune et une flore démen­tielle. Il livre des com­bats à cou­per le souffle, des pleines planches de pay­sages stel­laires. Grun se sur­passe et réa­lise une suite de pages toutes plus attrac­tives les uns que les autres que ce soit pour ses per­son­nages ou pour ses décors. Quel talent !

Un beau cahier d’esquisses com­plète l’album.

Une intrigue aux très nom­breux res­sorts, éla­bo­rée avec un soin méti­cu­leux, un gra­phisme qui sur­passe ce qu’on a cou­tume de voir en la matière, font de cet album une référence.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg (scé­na­rio) & Grun (des­sin et cou­leurs), Space Relic Hun­ters, Édi­tions Daniel Maghen, août 2023, 112 p. — 23,00 €.