Les Iles de Gaspard de Gouges

Iles et exils, archi­tec­tures et exotismes

Gaspard de Gouges vit et tra­vaille dans le Gard. Diplômé de l’Ecole Natio­nale Supé­rieure des Arts Déco­ra­tifs de Paris, il a com­mencé par peindre des toiles figu­ra­tives de grand for­mat, des por­traits de groupe.

Depuis 2021, il se consacre à la pho­to­gra­phie. Elle est deve­nue pour lui un jeu de construc­tion pour des dépla­ce­ments immo­biles. Aux per­son­nages, suc­cèdent des pay­sages marins construits et scé­na­ri­sés de diverses struc­tures, his­toire de “noyer le pois­son” des pay­sages mari­times classiques.

Ces construc­tions viennent de loin. A savoir, de l’enfance : “j’ai com­mencé à pho­to­gra­phier des mises en scène quand j’avais 10 ans, avec des jouets et des maquettes très réa­listes que je construi­sais avec des tiges d’herbes sèches, des véhi­cules minia­tures.” dit l’artiste. Désor­mais, il pho­to­gra­phie des îles mys­té­rieuses et désertes ini­tia­trices d’onirisme.

L’artiste nous plonge dans un ailleurs à l’exotisme très par­ti­cu­lier, aussi ludique que rigo­riste. Il désta­bi­lise la vision par ses états. L’artiste les vou­laient tro­pi­caux mais ils sont devenu miné­raux et méditerranéens.

Tout est arti­fi­ciel­le­ment ficelé mais pour créer du plau­sible, du réa­liste. Jaillissent des mondes ima­gi­naires faits de ruines et rochers-citadelles. En sur­gissent des scé­na­rii. Chaque photo devient un film en arrêt sur image, un film d’action où rien ne se passe. Tout reste pierre d’achoppement dans un monde de pure inven­tion. Il existe là un vrai des­tin à la croi­sée du vrai et du faux, de l’imaginaire et de l’évidence.

jean-paul gavard-perret

Gas­pard de Gouges, repré­senté par : Gale­rie Chan­tal Melan­son, Taras­con.