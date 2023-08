Christophe Arleston & Alessandro Barbucci, Ekhö Monde miroir - T.12 : “La Walkyrie des fjords”

Du Dane­mark en Islande, une quête dangereuse…

Dans le Copen­hague d’Ekhö, il y a aussi la Petite Sirène. Lorsque Four­mille, Grace et Yuri arrivent, le rocher est nu. Un garde explique que c’est la pause. L’une des trois sirènes reprend la pose pour le grand bon­heur de Grace qui fait un sel­fie… des­siné. Le trio a quitté New York car Four­mille manage un groupe de métal­leux sué­dois qu’elle veut pré­sen­ter au fameux fes­ti­val de rock de Copen­hague. Les musi­ciens sont pres­sés d’aller à Chris­tia­nia, le quar­tier où toutes sortes de sub­stances sont en vente libre.

Pour récu­pé­rer les Métal­leux, Four­mille et Yuri entrent dans un nuage de fumée. Si Yuri en sort malade, Four­mille, très fâchée, décide de retour­ner à New-York avec le pro­chain dra­gon. Elle change brus­que­ment d’avis pour accom­plir la mis­sion, voler l’anneau et le détruire. Elle part et Grace la suit. Elle est pos­sé­dée par l’esprit de Svafa, une des neuf Walkyries.

Voler l’anneau est déjà dif­fi­cile dans cette forge tenue par des nains. Mais le détruire en le jetant dans le cra­tère de l’Eyjafjallajökull, en Islande, alors que Loki et le Sei­gneur des ténèbres le convoitent pour domi­ner le monde…

Four­mille passe par dif­fé­rents états qui mul­ti­plient les péri­pé­ties aux­quelles elle et ses amis sont confron­tés. Pour atteindre son but, accom­plir la mis­sion, l’héroïne va croi­ser, se battre, devoir com­po­ser avec une belle série de per­son­nages tous bien singuliers.

Chris­tophe Arles­ton fait preuve de son ima­gi­na­tion pétu­lante et de son humour habi­tuels, entre situa­tions à la fois dra­ma­tiques et cocasses, entre dia­logues toniques et déso­pi­lants. Il n’épargne pas les lan­gages uti­li­sés par les peuples du Nord. En dénom­mant son vol­can Eyjaf­jal­la­jö­kull près des monts Hvan­na­dal­shn­jü­kur, il n’est pas loin de la réa­lité et fait dire à Grace : “Ils ont pris des lettres au hasard ?”.

Ales­san­dro Bar­bucci et Nol­wenn Lebre­ton dyna­misent le gra­phisme, le pre­mier avec ses des­sins semi-réalistes, la seconde par une gamme de teintes par­fai­te­ment assor­ties. Les per­son­nages, qu’ils soient humains ou ani­ma­liers, pos­sèdent une belle capa­cité expres­sive. Les décors, issus de l’activité humaine ou natu­rels, servent heu­reu­se­ment le récit.

Ce dou­zième tome de la série reste dans l’esprit de celle-ci et per­met de pas­ser un très bon moment de lecture-détente avec une belle his­toire qui amène sou­vent sou­rires et rires, avec des planches très agréables à regarder.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton (scé­na­rio), Ales­san­dro Bar­bucci (des­sin) & Nol­wenn Lebre­ton (cou­leurs), Ekhö Monde miroir — T.12 : La Wal­ky­rie des fjords, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, août 2023, 56 p. — 15,50 €.