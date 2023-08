Peter Regli, Peter Regli in the House (exposition)

Villa pas triste

Maître des inter­ven­tions plus ou moins intem­pes­tives sou­vent ano­nymes dans l’espace public et aux quatre coins du monde, Peter Regli inves­tit les murs, sols et jar­dins d’une rési­dence pri­vée à Genève.

Une fois de plus, c’est pour lui l’occasion de mettre à mal les dis­po­si­tifs conven­tion­nels d’exposition dans l’art contem­po­rain. C’est aussi un par­fait pré­texte pour détour­ner les codes des arts ména­gers en deux nou­velles séries de céramiques.

Ne s’arrêtant pas en si bon che­min Regli passe d’un medium à l’autre, l’artiste répand ses pein­tures, ses encres sur papier, ses sculp­tures de marbre, bronze ou encore pierre, à tra­vers les pièces fami­liales de la villa.

Le jar­din n’est pas oublié : une sculp­ture de 4 mètres de haut agit comme une annonce et devient le signe arro­gant et majeur de la prise de pos­ses­sion par le créa­teur du lieu domes­tique de la villa. Et nous voici requin­qués.

Saluons le ciel au-dessus de nos têtes et sur­tout celui qui est capable de sculp­ter un nuage hasar­deux qui tra­verse les cieux. Nous trou­vons chaque fois un fétiche.

jean-paul gavard-perret

Peter Regli, Peter Regli in the House, Villa pri­vée à Genève du 11 au 22 sep­tembre 2023.