Aurélien Ducoudray & Damien Geffroy, Inspecteur Balto

Pour lui, la retraite, c’est impensable

Un com­men­taire sur les rai­sons qui poussent les élé­phants d’Asie à quit­ter le trou­peau quand ils atteignent un cer­tain âge accom­pagne le départ en retraite d’un poli­cier. L’un de ceux qui assiste à la céré­mo­nie s’en va au Balto, un tro­quet de quar­tier.

Là, il fait face à deux jeunes femmes inquiètes quant à la dis­pa­ri­tion de leur amie. Elle n’a pas donné signe de vie depuis quinze jours. Elles sont cam­girls, mais doivent lui expli­quer en quoi consiste cette acti­vité. Elles n’ont qu’une photo de groupe et l’une d’elle pos­sède son numéro de carte ban­caire et son code. Elle effec­tue, pour elle, un vire­ment ban­caire impor­tant par mois.

C’est avec ces maigres élé­ments que le retraité de la police, sur­nommé Balto, se rend à l’agence ban­caire. Il connaît bien le direc­teur. Muni de quelques ren­sei­gne­ments com­plé­men­taires, il se rend chez une ado­les­cente qui maî­trise très bien l’utilisation d’Internet.

Peu à peu, il remonte une piste, recherche qui se cache sous le pseudo Lagarde et Michard, jusqu’à des situa­tions bien difficiles…

Auré­lien Ducou­dray a un faible pour les héros du quo­ti­dien, les mar­gi­naux, voire les laissés-pour-compte. Il pro­pose, ici, un per­son­nage atta­chant, un indi­vidu comme on peut en ren­con­trer sou­vent. Il était un flic intran­si­geant. Il est retraité et, pour com­bler sa soli­tude, il enquête pour ceux qui le sol­li­citent.

Il rend visite chaque semaine à son épouse en pri­son pour lui appor­ter son chat. Lors d’une affaire, il l’avait sur­prise dans une situa­tion illé­gale et dénoncée.

Une gale­rie de pro­ta­go­nistes, tous hauts en cou­leur dans leur genre, accom­pagne le héros. Entre Jes­sie, une jeune hackeuse qui ouvre à Balto l’univers du Web, Riton, un ser­ru­rier au passé trouble qui a encore bien des ten­ta­tions, le patron de bis­trot, les piliers de zinc, les flics et toute une popu­la­tion de quar­tier, le scé­na­riste com­pose une sin­gu­lière fresque sociale.

Il aborde le milieu de pros­ti­tu­tion, à tra­vers cette forme par­ti­cu­lière que sont ces séquences de voyeu­risme avec son dérou­le­ment convenu. Sans effets, à la manière Mis­sion Impos­sible, l’auteur ins­tille un sus­pense sou­tenu par une intrigue sub­tile. Il met en scène cette popu­la­tion lui fai­sant ser­vir des dia­logues où la gouaille et la tru­cu­lence qui ne sont pas sans rap­pe­ler… Ainsi “Les sus­pects, ça peut tout faire… C’est même à cause de ça qu’on les sus­pecte !”

Damien Gef­froy assure en des­sin semi-réaliste res­ti­tuant à mer­veille le petit monde qui peuple cet album. Il n’hésite pas à typer les per­son­nages, jouant sur le visuel pour les fla­sh­backs, mon­trant, selon les époques du récit, Balto avec ou sans che­veux. Il recrée l’atmosphère des bis­trots miteux où le menu du jour est le même depuis tou­jours, les HLM sans âme. Mathilde D’Alençon use d’une colo­ri­sa­tion très variée qui sou­tient fort heu­reu­se­ment le graphisme.

Ce pre­mier tome, le dénoue­ment laisse sup­po­ser une nou­velle enquête, met en place une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes où sus­pense et humour le dis­putent à une intrigue fort inté­res­sante, mise en image de belle manière.

serge per­raud

Auré­lien Ducou­dray (scén­rio), Damien Gef­froy (des­sins) & Mathilde D’Alençon (cou­leurs), Ins­pec­teur Balto, Bam­boo, label Grand Angle, juin 2023, 64 p. — 16,90 €.